Cuneo: al .MEET ci sarà lo "sportello Ucraina", dedicato ai profughi

Sarà il punto .MEET la sede dello “sportello Ucraina”, il nodo principale della rete di accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra scoppiata alcuni giorni addietro. A comunicarlo ufficialmente in sede di consiglio comunale è stata la vicesindaco Patrizia Manassero, impegnata nell’illustrazione di una corposa variazione di bilancio precedentemente presentata in commissione consiliare.



“Questa variazione, particolarmente importante per gli importi che presenta, è alimentata da alcune fonti come la partecipazione a progetti e bandi europei e nazionali, l’avanzo di amministrazione dedicato e i provvedimenti che la legge di bilancio approvata a fine anno ha dedicato a enti locali per politiche specifiche” ha spiegato Manassero.



Parte fondamentale della variazione quella relativa ai 420.000 euro dedicati allo sviluppo dell’accoglienza migranti afghani nel sistema SAI. Che grazie a una richiesta della consigliera Maria-Luisa Martello subito ha spostato l’attenzione sugli arrivi – già iniziati ma sicuramente in aumento nei prossimi mesi – di profughi ucraini.



“L’Europa ha disposto il permesso umanitario a chiunque arrivi dall’Ucraina, quindi per 90 giorni sarà loro sufficiente registrarsi semplicemente presso la Questura, ma stiamo lavorando con la rete territoriale e la Prefettura nel pensare di utilizzare il mezzo CAS rivolto però ai comuni, con alloggi diffusi dedicati all’accoglienza” ha detto.



“I numeri dell’accoglienza ucraina sono solo previsionali, l’arrivo non è e non può essere del tutto ordinato e coordinato ma ci stiamo comunque organizzando – ha aggiunto la vicesindaco - . Cercheremo di partecipare all’estensione dei SAI, che però ha tempi molto lunghi, e ringrazio chi ha accolto dei profughi ucraini sin da questi primi giorni di crisi”.



L’ordine del giorno è stato approvato con 20 voti favorevoli.