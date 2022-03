Curcuma e Piperina Plus: l'integratore per perdere peso

La curcuma e il pepe sono due spezie utilizzate in cucina anche per le proprie proprietà mediche naturali. Usate sin dall’antichità, queste spezie risultano essere fondamentali nella medicina ayurvedica indiana e nella medicina tradizionale cinese. I componenti di curcuma e pepe sono considerati elementi importanti per le proprietà antinfiammatorie e per la capacità dimagrante e la loro combinazione ne accentua i risultati. Queste spezie sono ottime per perdere il peso in eccesso ma nella vita quotidiana è impossibile assumerle in quantità tali da trarre beneficio.

Curcuma e Piperina plus cos’è e a cosa serve

Piperina e Curcuma è un integratore alimentare a base di curcumina e piperina. Da studi svolti su animali e in vitro è risultato che la curcumina ha una serie di potenziali effetti benefici per la salute. Ha proprietà antinfiammatorie, poiché è in grado di bloccare le molecole che incrementano i processi infiammatori, ed è utile per contrastare le attività batteriche. La curcumina ha inoltre un elevato potere antiossidante ed è in grado di prevenire la formazione di radicali liberi e anche di eliminare quelli già presenti. Queste proprietà, però, svolgono la loro funzione se la curcuma viene abbinata a un’altra spezia, il pepe nero. Il pepe nero, infatti, è costituito da una sostanza alcaloide chiamata piperina. La piperina è stata scoperta per la prima volta nel 1820 da un chimico danese dell'università di Copenaghen, e studiata successivamente per moltissimi anni per analizzare gli effetti sull’organismo umano. È risultato che la piperina possiede diverse proprietà. Ha un elevato potere termogenico che favorisce il dimagrimento, inibisce la produzione di radicali liberi, migliora la digestione e l’assorbimento dei nutrienti nell’intestino.

La curcuma, se assunta da sola, non viene assorbita dal corpo facilmente e quindi non si hanno benefici. Per evitare che venga espulsa dal nostro apparato digerente deve essere miscelata con la piperina per far aumentare l’efficacia. Nell’ integratore naturale Curcuma e Piperina Plus curcuma e pepe nero sono già stati miscelati in rapporto ottimale.

Perdere i Kg di troppo

Negli anni sono stati svolti diversi studi scientifici e si è scoperto che curcuma e piperina aiutano a perdere peso. Tutto questo è possibile perché la curcumina previene l’accumulo di grasso e lo brucia, e la piperina produce calore grazie alle sue proprietà termogeniche. Producendo calore vengono bruciate calorie e allo stesso tempo viene bruciato il grasso in eccesso avendo un miglioramento nell’attività del metabolismo. L’assunzione costante e prolungata di queste sostanze porta ad accelerare il metabolismo e quindi ad avere un miglior controllo dell’appetito e un aumento di produzione di energia. In questo modo è anche possibile prevenire l’aumento di peso e il rischio di obesità. Curcuma e Piperina plus, grazie alla presenza di queste sostanze termogeniche, risulta essere uno degli integratori più utilizzati da chi vuole perdere peso.

Perché acquistare l’integratore

In moltissimi assumono ogni giorno Curcuma e Piperina Plus per migliorare il proprio stato di benessere. La scelta di utilizzate proprio questo prodotto è dovuta al fatto che con un solo integratore è possibile ottenere diversi benefici. Curcuma e Piperina Plus viene scelto soprattutto per dimagrire e mantenere il peso costante ma anche per i benefici che questo integratore apporta a tutto l’organismo.

L’assunzione di Curcuma e Piperina Plus fa dimagrire grazie alle sue proprietà termogeniche e alla capacità di ridurre la fame nervosa e stimolare il metabolismo. È in grado di regolare l’attività gastrointestinale e aiuta anche a ridurre l’invecchiamento cellulare grazie alla sua azione antiossidante. Le sue proprietà antinfiammatorie, inoltre, rendono questo integratore ancora più completo.