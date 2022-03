Le destinazioni nel Mediterraneo da vedere almeno una volta nella vita

Queste sono le destinazioni da vedere almeno una volta nella vita nel mar Mediterraneo.

La Sardegna

Almeno una volta nella vita è necessario mettere piede sull’isola sarda. È una delle perle del Mediterraneo, un’isola davvero particolare, potrebbe essere definita come un grandissimo scoglio circondato da acque meravigliose. I siti per prenotare villaggiconsentono di trovare il meglio del meglio.

Santorini e le isole greche

Impossibile non vedere almeno una volta nella vita le isole greche, Santorini in particolare. Le casette in bianchissima calce spiccano sullo sfondo azzurro del mare. Il momento più atteso è il tramonto perciò meglio prendersi per tempo e trovare un bel posticino per ammirarlo.

Dubrovnik in Croazia

Dubrovnik è una meravigliosa città fortificata, gioiello della Croazia. La fortezza sul mare racchiude un centro storico patrimonio dell’umanità. È un piacere girare per i suoi vicoli in pietra e godere della vista sul mar Adriatico. Ah, le sue stradine son state il set per diversi episodi della fortunata serie tv Il Trono Di Spade. Per restare ancora di più a bocca aperta per il magnifico panorama, si può prendere la cabinovia che porta sul Monte Sergio.

L’isola di Cipro

Proprio nel bel mezzo del mar Mediterraneo sorge l’isola di Cipro che conserva le testimonianze del passaggio di molti e molti popoli dell’antichità perché da sempre un crocevia di rotte marittime tra oriente e occidente. In particolare, il Museo Bizantino e il museo Archeologico consentono di scoprire la millenaria storia dell’isola. La capitale è Nicosia con un centro storico più vecchio di quello di Roma e Atene. Si possono notare al centro della città delle torri; sono i minareti della Moschea, oggi diventata cattedrale di Santa Sofia.

Nizza e la costa Azzurra

Un altro luogo speciale da vedere nel mediterraneo tutta la costa azzurra in Francia. Questo tratto è tra i più glamour e la città principale della zona è Nizza. Obbligatoria è una passeggiata sulla Promenade des Anglais, il lungomare con da una parte un mar tirreno bellissimo e dall’altra lussuosi hotel dalle 4 stelle in su, casinò, ristoranti stellati e locali alla moda. Tuttavia, non bisogna fermarsi alla costa ma meglio addentrarsi nel centro storico fino al castello che offre una visuale privilegiata sulla Baia degli Angeli.

Lo stretto di Gibilterra

Confine ultimo del mar Mediterraneo, Gibilterra è un luogo tutto da scoprire. Secondo in antico mito, qui si trovavano le Colonne d'Ercole che delimitavano le terre emerse conosciute. La città è una roccaforte vecchia di secoli. Oltre alle ricchezze storiche, a Gibilterra si trovano gli unici esemplari di scimmia in Europa.

Cattaro in Montenegro

Non poteva mancare tra le più belle destinazioni nel Mediterraneo, il Montenegro. In particolare, la città di Cattaro che sorge lungo una costa frastagliata. Si trova in corrispondenza di una insenatura naturale con un mare dolce e cristallino. Nel centro storico, anch’esso patrimonio dell’umanità, spicca la cattedrale di San Trifone ma anche tante altre fortificazioni che affondano le radici nel passato.