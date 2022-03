Mobilità multitasking e all’avanguardia con il Gruppo Errebi

In città, in collina, per lavoro e nel tempo libero mobilità e servizi a 360°. Questi sono gli elementi che compongono il DNA del Gruppo Errebi Mobility.

Non solo quattro ruote, ma una vasta gamma di mezzi per accompagnarvi in sicurezza e totale libertà in ogni occasione.

Il gruppo Errebi, con le sue sedi di Asti, Alba, Alessandria, Torino, Albenga e Genova, è diventato un punto di riferimento per i clienti, dal Piemonte alla riviera Ligure.

Autovetture e veicoli commerciali: Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi, due ruote Yamaha, Fantic Caballero, ma anche bici e monopattini. Davvero tutto per la mobilità, con un occhio di riguardo all’ambiente.

Il gruppo, infatti, risponde perfettamente alle esigenze dei cambiamenti cui stiamo assistendo, in cui la mobilità, soprattutto nelle città, necessita di essere integrata, con mezzi più rispettosi dell’ambiente.

“I nostri personal mobility manager” – spiega l’amministratore delegato Stefano Borsello – “seguono i clienti fornendo loro servizi cuciti su misura, in base alle loro necessità. Dopo il primo lockdown ci siamo resi conto che le esigenze delle persone sono cambiate: oggi la mobilità deve essere sostenibile e multitasking ed è importante che in questo panorama le persone possano trovare un punto di riferimento che li guidi nella scelta dei mezzi più adatti a loro”.

Errebi Mobility offre, oltre ai service di officina, carrozzeria, revisione e pratiche auto, noleggio, anche SOS autodemolizioni: un servizio unico che consente di smaltire i veicoli giunti a fine della propria vita in maniera sostenibile.

“Oggi più che mai è importante investire sull’ecosostenibilità e sul rispetto ambientale “– aggiunge Borsello – “Noi seguiamo i nostri veicoli dalla nascita al fine utilizzo. Inoltre, in questo momento, in cui il mercato dell’auto sta affrontando la transizione verso l’elettrico, abbiamo veicoli sostitutivi elettrici, in modo che i clienti possano avere un’opportunità per provare questi nuovi mezzi e la loro piacevolezza di guida”.

Il gruppo Errebi, fondato ad Asti nel 1968, è realtà in continua espansione e a febbraio è diventato il nuovo concessionario ufficiale Renault e Dacia di Genova, unica concessionaria ufficiale del capoluogo ligure e provincia, ma le novità del 2022 non sono finite perché venerdì 11 marzo, a Torino, si terrà un evento speciale per l'inaugurazione del nuovo salone Vigna Motor, concessionario ufficiale Yamaha, con brindisi e ospiti del mondo dello sport.

Continuate a seguire le pagine social del gruppo Errebi per non perdere nessun aggiornamento, a fine mese importanti novità anche ad Alba, dove, in corso Asti, verrà presentata una nuova sede della mobilità a tuttotondo.

LE NOSTRE SEDI

ASTI 1, Concessionaria Auto, Officina e Carrozzeria, Corso Alessandria, 471/479, 14100 Asti

tel: +39 0141 446411 email: info@errebiauto.it

ASTI VIGNA MOTOR, Concessionaria Moto & Bici, Corso Alessandria, 89, 14100 Asti

tel: +39 0141 274046 email: info@vignamoto.it

ASTI 2, Concessionaria Auto, Corso Alessandria, 561, 14100 Asti

tel: +39 0141 446411 email: asti2@errebiauto.it

TORINOFANTIC MOTOR, Concessionaria Moto & Bici, Via Melchiorre Gioia, 3, 10121 Torino

tel: +39 3428435119 email: fantic@errebiauto.it

ALESSANDRIA, Concessionaria Auto, Officina Viale dell’Artigianato, 6, 15121 Alessandria

tel: +39 0131 345941 email: alessandria@errebiauto.it

ALBA, Concessionaria Auto, Officina, Viale Torino, 14, 12051 Alba (CN)

tel: +39 0173 366474 email: alba@errebiauto.it

ALBENGA, Concessionaria Auto, Officina, Regione Bagnoli, 5, 17031 Albenga (Savona)

tel: +39 0182 556823 email: albenga@errebiauto.it

GENOVA, Concessionaria Auto, Officina e Servizi, Via Adamoli, 213/221, 16141 Genova

tel: +39 010 8361422 email: genova@errebiauto.it

