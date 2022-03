Tornano escursioni e visite con i Sentieri dei Frescanti

E' ormai imminente la data che segna l'avvio della primavera, stagione di rinascita per il clima, la flora, la fauna.

Il periodo propizio per ritornare a muovere i passi lungo i Sentieri dei Frescanti. Grazie alla collaborazione con Terre Alte Escursioni ecco in programma il primo weekend di appuntamenti (sabato 12 e domenica 13 marzo) alla scoperta delle meraviglie del Roero.

- Sabato 12 marzo - Vezza d'Alba: Atmosfere primaverili sul "sentiero dei luoghi alti"

(Da bricco San Martino alla Madonna dei Boschi di Vezza d’Alba, sulle colline dei grandi vini del Roero tra panorami e siti storici).

Questa bellissima escursione di circa 14 km (Escursionistico-Turistico) con dislivello 600 m. prevede la visita al sito panoramico dove sorgeva l’antico castello dei Conti Roero, punto tappa della strada romantica e al suggestivo sito della Madonna dei Boschi, santuario edificato in un tipico “luogo alto” circondato dai boschi e avvolto da un’atmosfera di pace e silenzio.

La chiesa, ad una navata in stile romanico, venne edificata nel XII secolo e conserva nel sottotetto un prezioso affresco gotico raffigurante l’Annunciazione, dipinto verso la fine del XV. Nella cripta, dal 1608 alla fine dell‘800 vennero sepolti vari esponenti della famiglia dei Roero di Vezza e di Guarene. Rientreremo al punto di partenza attraversando il suggestivo bosco di Val Tassera seguendo il percorso del sentiero del tasso.

Il ritrovo è alle ore 9,30 con partenza alle 10 da piazza San Carlo a Vezza d’Alba. Pranzo al sacco. Rientro dalla passeggiata nel pomeriggio alle ore 16. Il costo è di 12 euro.

- Domenica 13 marzo - Guarene: Il "sentiero fiorito dei frutteti e dei bricchi'

(Dal borgo storico di Guarene caratterizzato dalla mole del Castello barocco edificato e appartenuto per secoli alla nobile famiglia dei conti Roero si percorreranno i pendii delle dolci colline orientali del territorio).





Nella loro varietà paesaggistica, le colline del Roero, offrono nel periodo primaverile, i primi colori e delicati profumi.

Il percorso disegna un ampio anello che toccando tre comuni nel territorio del Roero mette in luce le bellezze paesaggistiche: frutteti, vigneti, verdi valli silenziose e luoghi panoramici suggestivi e spettacolari. La pausa pranzo è prevista presso un sito di grande bellezza paesaggistica. Rientreremo a Guarene percorrendo un anello che tocca la collina di San Licerio, un punto panoramico con vista mozzafiato al confine con Castagnito, museo a cielo aperto sulle cui pendici si producono ottimi vini. Durante il percorso si potranno ammirare luoghi di importanza storico-artistica del circuito “Sentieri dei Frescanti”.

Il ritrovo e' alle ore 9,30 con partenza alle ore 10 con pranzo al sacco in punto panoramico. Ritrovo a Guarene presso il parcheggio dello sferisterio - strada provinciale 50, angolo via Ortiga. Lunghezza percorso (Escursionistico-Turistico) circa 14 km, dislivello 405 m. – pranzo al sacco – rientro dalla passeggiata nel pomeriggio ore 16. Il costo è di 12 euro.

Per informazioni: tel. 339. 65 75 703

e-mail: info@terrealte.cn.it

Per chi lo desidera, invece, domenica 13 marzo dalle 10 alle 17 sarà possible visitare in piena autonomia la bellissima chiesa di San Bernardo a Castagnito, vero gioiello barocco del Roero.

Quest’anno Sentieri dei Frescanti inaugura la collaborazione con alcune importanti realtà gastronomiche locali con il programma "a cena con i frescanti". Si partirà con una serata speciale presso il ristorante di Stefano Paganini alla Corte degli Alfieri a Magliano Alfieri sabato 28 maggio. Alla quale ne seguiranno altrettante per ciascun comune facente parte del circuito Sentieri dei Frescanti.