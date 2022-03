-40% sulla tassa rifiuti: Verzuolo pensa alle famiglie in difficoltà

40% in meno, sulla tassa rifiuti, per le famiglie che hanno un ISEE pari o inferiore a 12 mila euro.

È la misura che la Giunta comunale di Verzuolo del sindaco Giancarlo Panero ha sottoposto, in questi giorni, al Consiglio comunale della cittadina.

L’assemblea ha approvato il regolamento per l’applicazione della Tari (tassa rifiuti), che al suo interno comprendeva anche la tariffa ridotta per le famiglie.

“Si tratta – spiega il sindaco – di un concreto sostegno da parte del Comune alle famiglie, in un periodo di grande crisi. Lo abbiamo pensato in Giunta, per poi portarlo in Consiglio.

Per accedere al sostegno, le famiglie dovranno però essere in regola con il pagamento dei tributi comunali e, al tempo stesso, non dovranno essere proprietarie di beni immobili diversi dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze”.

Entro il 31 marzo le famiglie che pensano di essere in possesso dei requisiti devono presentare all’Ufficio tributi, in Municipio, la richiesta compilando il modulo disponibile sul sito del Comune (clicca qui per accedere alla pagina).