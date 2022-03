Riutilizzo creativo del pane: a Cuneo uno showcooking con Campagna Amica

“Pane, amore e… fantasia!” è lo show cooking di Coldiretti Campagna Amica in programma domani, giovedì 10 marzo alle ore 18, nei locali dell’Open Baladin Cuneo. Sarà una serata all’insegna del gusto, dell’inventiva e della genuinità delle materie prime, in cui si imparerà a riutilizzare in cucina in modo creativo il pane che avanza.

Protagonisti saranno i prodotti della società agricola “Il Papavero Rosso”, aderente alla rete Campagna Amica. I produttori de Il Papavero Rosso coltivano cereali in Valle Grana con metodo biologico, dalle vecchie varietà di grano tenero al farro, dal monococco alla segale. I chicchi dei cereali vengono macinati a pietra – un metodo antico, a bassa velocità, che mantiene intatte le qualità organolettiche – e le farine ottenute diventano, assieme alla pasta madre, l’ingrediente principe dei tanti tipi di pane cotti ogni giorno nel forno a legna, costruito secondo la tradizione piemontese, e disponibili nel punto vendita aziendale di Confreria - Cuneo e, ogni sabato mattina, al mercato contadino di Campagna Amica a Cuneo in Lungogesso Corso Giovanni XXIII 15/bis (a fianco dei Giardini Fresia).

Questi prodotti domani sera diventeranno gli ingredienti di originali ricette, proposte in collaborazione con l’Istituto alberghiero di Dronero, che si potranno gustare in abbinamento ad assaggi di birra Baladin.

“Domani sera scopriremo prodotti semplici e genuini, frutto di lavorazioni lente ed espressione perfetta del Km zero, dal campo al forno alle nostre tavole. Il pane è un prodotto della quotidianità che si presta a diverse soluzioni di riutilizzo nel segno di una cucina antispreco di tradizione contadina che Campagna Amica – spiega la Responsabile provinciale Elisa Rebuffo – si impegna a diffondere per cogliere appieno il valore del cibo in tutte le sue forme”.

Appuntamento, dunque, per domani alle ore 18 all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito con obbligo di Green Pass rafforzato e di prenotazione (telefono: 0171 489199).

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it