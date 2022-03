Atletica, corsa campestre: tutti i campioni regionali master

Nel fine settimana da poco concluso la corsa campestre ha assegnato i titoli regionali master in occasione della 40ma edizione del Trofeo Angelo Andrea a Bellinzago Novarese, valido come campionato regionale individuale e di società over 35, oltre che essere la 4° prova del Trofeo Piemonte Assoluto di Cross.

La classifica di società del Trofeo Angelo Andrea vede al comando la squadra padrone di casa, Atl. Bellinzago, organizzatrice della manifestazione (87 punti) seguita da GAO Libertas Oleggio (51) e da Atl. I Due Soli (39).

Dal punto di vista individuale, spicca tra i campioni regionali la presenza della campionessa europea di categoria Carla Primo (ASD Borgaretto 75), che conquista il titolo piemontese SF50.Di seguito i campioni regionali.

UOMINI

SM35: Paolo Gallo (Atl. Giò 22 Rivera)

SM40: Antonio Giardiello (ASD Borgaretto 75)

SM45: Giulio Moreno Dalmasso (Pod. Buschese)

SM50: Andrea Burlo (ASD Baudenasca)

SM55: Vincenzo Falco (Battaglio CUS Torino)

SM60: Giorgio Costa (Mezzaluna)

SM65: Fabrizio Folli (Fulgor Prato Sesia)

SM70: Rosario Citriniti (ASD Giannonerunning Circuit)

SM80: Mauro Falla Caravino (Atl. Santhià)

SM85: Giuseppe Damato (ASD Borgaretto 75)

DONNE

SF35: Ramona Bertaina (Pod. Buschese)

SF40: Federica Laino (Brancaleone Asti)

SF45: Debora Ferro (Vittorio Alfieri Asti)

SF50: Carla Primo (ASD Borgaretto 75)

SF55: Ignazia Cammalleri (ASD Borgaretto 75)

SF60: Marina Plavan (Atl. Valpellice)

SF65: Elisabetta Sulis (ASD Brancaleone Asti)

SF75: Franca Maria Monasterolo (ASD Borgaretto 75)