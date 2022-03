Calcio Serie D: pari Saluzzo a Imperia, al "Ciccione" termina 0-0

Pareggio a reti bianche per il Saluzzo nel recupero della 19^giornata.

Sul campo dell'Imperia la squadra di Briano ha impattato per 0-0 conquistando un punto che, di fatto, non modifica la classifica, con i granata sempre in ultima posizione (13 punti).

Risultato deludente anche per i liguri (prossimi avversari del Bra), in piena zona "calda" con 25 punti.

Nell'altro recupero disputato nel pomeriggio odierno identico punteggio tra Casale e Asti.

CLASSIFICA

Novara 59, Sanremese 53, Varese* 47, Derthona* 43, Chieri 41, Borgosesia 40, Bra 39, Vado 38, Casale 37, Gozzano 35, Caronnese, Sestri L*, Ligorna * Pont Donnaz* 33, Asti*, Ticino 30, Fossano* 27, Imperia 25, Lavagnese* 21, Saluzzo 13

*26 partite giocate; Borgosesia e Casale 25 giocate; tutte le altre 27 giocate