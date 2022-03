Volley A2/F: ora è certo! La Lpm Bam Mondovì ha chiuso la regular season al 3° posto…Per il Puma probabile ottavo di finale dei Play-off contro il Ravenna

Le pumine in una foto di repertorio (ph. Guido Peirone)

Tutto deciso nel girone B di regular season. In serata si è giocata Cda Talmassons-Ipag Montecchio, sfida valida per il recupero della 10^ giornata di ritorno. Le friulane di coach Barbieri si sono imposte per 3-0 (25-17; 29-27; 25-21), acquisendo la certezza matematica di chiudere il girone B al 2° posto e rendendo di fatto ininfluente la gara di sabato sera tra la Lpm Bam Mondovì e la Cda Talmassons, visto che le due squadre ora hanno un distacco di 4 punti.

Le Pumine di coach Solforati, dunque, chiudono la prima fase di campionato al 3° posto e domenica dovrebbero conoscere il nome dell’avversaria nella sfida per gli ottavi di finale dei Play-off in programma dal prossimo 20 marzo. Se l’Olimpia Teodora Ravenna dovesse conquistare l’intera posta in palio nel match contro il fanalino di coda della Tenaglia Altino (0 punti), sarebbero proprio le romagnole di coach Simone Bendandi ad affrontare la Lpm Bam Mondovì nel primo impegno dei play-off.

Una previsione che se venisse confermata, ripresenterebbe la stessa sfida giocata lo scorso anno nei quarti di finale dei play-off, quando le pumine furono eliminate dal Ravenna al golden set. Da segnalare che in ogni caso la Lpm giocherà gara 1 e l'eventuale gara 3 degli ottavi di finale al PalaManera di Mondovì.