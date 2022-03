Volley Giovanile: che colpo! Le Finali Nazionali under 14 Femminili Crai a Mondovì!

Una bella, anzi bellissima notizia! Mondovì ospiterà le Finali Nazionali Under 14 Crai di pallavolo femminile. L'importante evento si svolgerà dal 7 al 12 giugno prossimi e vedrà giungere nel monregalese 28 squadre provenienti dall'intero territorio Nazionale. Ad organizzare l'evento sarà il Comitato Regionale Piemonte della Fipav. Di seguito il comunicato trasmesso dalla Lpm Pallavolo Mondovì, che ha accolto con grande entusiasmo la notizia della scelta di Mondovì quale sede delle Finali Under 14 femminili:

Lpm pallavolo Mondovì è molto felice di annunciare che dal 7 al 12 giugno si terranno sul nostro territorio le Finali Nazionali Giovanili di Under 14 femminile.

Al Comitato Fipav Piemonte è infatti stata affidata l’organizzazione dell’evento. “E’ un piacere collaborare con una realtà come LPM Mondovì ben radicata sul territorio, territorio storico per la pallavolo piemontese e italiana.” - commenta orgoglioso Paolo Marangon, presidente del Comitato Regionale - “Sono certo che con la collaborazione di tutti riusciremo ad organizzare una bellissima manifestazione.”

Nella mattinata odierna, la Federazione Italiana Pallavolo ha infatti rese note le date e le sedi delle Finali Nazionali Giovanili CRAI 2022 che assegneranno i titoli nazionali nelle rispettive categorie e che, come da tradizione, rappresentano un appuntamento clou per l’attività giovanile organizzata e promossa dalla FIPAV.

La formula delle finali Nazionali prevede un totale di 28 formazioni partecipanti che si contenderanno i titoli giovanili, e che arriveranno nel monregalese insieme a staff tecnici e famiglie al seguito.

“Siamo davvero orgogliosi di poter ospitare questa prestigiosa kermesse giovanile sul nostro territorio. Per Mondovì si tratta della seconda esperienza: nel 2016 si erano infatti svolte le Finali Under 16.” - spiega Alessandra Fissolo, presidente Lpm pallavolo Mondovì - “Il Comitato Fipav Regionale Piemonte ha avuto modo di confrontarsi con i vertici della Federazione Centrale, prima di avere l’affidamento dell’organizzazione, e siamo felici che gli impianti e le strutture alberghiere proposte abbiamo incontrato il loro favore. Per noi è una vera gioia poter collaborare in un evento di questa portata. Sarà una settimana intensa ed il lavoro che c’è “dietro” è notevole, ma questo non spaventa. Lavoreremo in maniera sinergica con il Comitato Regionale e Territoriale, creando una struttura ben organizzata, con tanti volontari pronti a dedicare il loro tempo a questa manifestazione.”

Preziosissima sarà poi la collaborazione con le amministrazioni dei Comuni coinvolti. Ed il primo commento arriva dal Comune di Mondovì, con le parole dell’assessore allo Sport, Luca Robaldo: "Che bella soddisfazione! Grazie alla LPM Pallavolo ed a tutto il mondo del volley monregalese: la nostra città ha una tradizione enorme e rinnovarla con una manifestazione di caratura nazionale, dedicata ai più giovani, non può che inorgoglirci ed il Comune farà la sua parte nell’organizzazione."

Nelle prossime settimane, ci sarà spazio per ringraziare tutti coloro che sosterranno questa iniziativa, che valorizzerà il nostro territorio non solo per l’aspetto sportivo, ma anche quello turistico.

Le sedi e le date delle Finali Nazionali Giovanili Crai 2022

Finale Under 19 maschile: 24-29 maggio, Abruzzo (Alba Adriatica)

Finale Under 18 femminile: 24-29 maggio, Veneto (Verona)

Finale Under 17 maschile: 31 maggio-5 giugno, Lombardia (Monza)

Finale Under 16 femminile: 31 maggio – 5 giugno, Lazio (Roma)

Finale Under 15 maschile: 7-12 giugno, Molise (Campobasso)

Finale Under 14 femminile: 7-12 giugno, Piemonte (Mondovì)