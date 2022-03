Volley femminile A1: questa sera si recuperano Bergamo-Firenze e Perugia-Chieri

Due recuperi importanti per la corsa salvezza e la griglia playoff nell’infrasettimanale di vivo Serie A1 Femminile.

Questa sera, alle ore 20.30, si giocheranno in contemporanea Bergamo-Firenze e Perugia-Chieri, due partite con molti aspetti comuni.

Sia le umbre che le piemontesi hanno infatti un punto di vantaggio su orobiche e toscane nelle rispettive situazioni di classifica: zona retrocessione per le squadre che giocheranno i match in casa, zona playoff per le squadre in trasferta.

Due incontri dunque fondamentali per motivi diversi e che regaleranno inevitabilmente una graduatoria rivoluzionata a poche giornate dal termine della regular season.

LA CLASSIFICA

Vero Volley Monza 53 (17-5); Igor Gorgonzola Novara 52 (18-2); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 51 (18-3); Savino Del Bene Scandicci 47 (17-5); Unet E-Work Busto Arsizio 44 (14-8); Reale Mutua Fenera Chieri 30 (10-10); Il Bisonte Firenze 29 (10-10); Bosca S.Bernardo Cuneo 29 (10-12); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 19 (6-15); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 19 (6-15); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 17 (5-13); Acqua & Sapone Roma Volley Club 16 (6-15); Volley Bergamo 1991 16 (5-15); Delta Despar Trentino 16 (4-18)

*Punti (Vinte-Perse)