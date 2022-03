Ferrovia Cuneo-Nizza: "La strada per la valorizzazione è lunga, e mai davvero iniziata se non a parole"

Gentile Direttore,

attualmente la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia ha poco presente e nessun futuro, ed è evidente che pochi treni che viaggiano a 40 Km-h possano rendere piacevole il paesaggio, pur rendendo le percorrenze poco attraenti.



Cerchiamo di fare una breve storia sul perché si è arrivati alla situazione odierna.



La linea venne ricostruita nel 1979 dopo 34 anni e numerose battaglie per esclusiva volontà italiana. A consuntivo furono spesi 35 miliardi di lire di cui 24,8 per il tratto francese a carico nostro, la Francia dette un contributo forfettario (in totale) di 12 milioni di franchi. Considerando che negli anni 70 il franco oscillava ad un valore fra 100 e 150 lire e prendendo la cifra massima si ottengono 1,8 miliardi di lire cioè l’8% dei costi nel tratto francese e nemmeno il 5% dei costi totali.



I problemi sorsero con la convenzione per la gestione dove l’Italia si accollava tutte le spese per il funzionamento ( ranne la stazione di Breil ) impegnandosi a ripianare eventuali (puntuali) deficit. Non solo tutti treni circolanti (a parte una coppia Tende-Nice e una Cuneo-Nice) erano a carico italiano. All’epoca si parlava i Italia e Francia in quanto le ferrovie erano statali, nella convenzione infatti si parlava di stati, negli allegati poi si citavano le due amministrazioni ferroviarie non considerando che i costi del personale e di manutenzione francesi erano più alti dei nostri.



In definitiva non furono mai chiariti specificatamente i termini per la gestione, ad esempio la differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria.



Quando si decise la riapertura venne scartata l’elettrificazione per i costi necessari e anche perché fu considerata una linea locale. Non solo, si sarebbe posto il problema, tuttora attuale, su quale sistema adottare; in Italia le linee sono elettrificate in CC 3 Kv, In Francia solo nel 1969 il tratto Nice-Ventimiglia venne attrezzato a 25 Kv,50 Hz in CA mentre la stazione di Ventimiglia è a 1,5 Kv CC, in quanto i mezzi francesi sono politensione. In passato era attivo il sistema trifase su tutte le linee liguri-piemontesi mentre la diramazione Breil-Nice è tuttora a trazione termica.



Un altro problema trascurato inizialmente erano le tariffe, si diceva che ogni paese avrebbe adottato le propie. Solo che in Francia sono più care che quelle italiane, e i collegamenti tra i 2 stati erano soggetti a prezzi internazionali. Per fare un esempio attuale (premesso che dipende dai Km) un biglietto di andata da Cuneo a Ventimiglia costa 8,40 euro (97 Km), uno da Tende a Nice 14,90 (km 73) e uno da Limone a San Dalmas de Tende 7,20 (Km 26). Infine eventuali viaggiatori ipotetici da Sospel a Tende venivano considerati francesi, pur prendendo un treno italiano da Breil.



La linea ebbe un successo immediato costringendo le ferrovie ad aumentare la capacità dei convogli, era gestita con il sistema DCO (dirigente centrale operativo) avente sede a Breil e giurisdizione da Limone a Ventimiglia, gli scambi per le deviate erano a 60 Km /h (adesso sono a 30); per l’epoca una gestione all’avanguardia.



Dopo il 1985, in Italia, le ferrovie si trasformano in Ente Autonomo (pur con azionista lo stato) e iniziarono i problemi interpretativi. Tant'è che il 4 gennaio 1993 il presidente della provincia di Cuneo (Giovanni Quaglia) convoca una riunione con vari enti e rappresentanti con la seguente motivazione: "Con l’avvenuta trasformazione dell’Ente FS oscure nubi si addensano all’orizzonte... ciò in ragione del fatto che fin dall’Inizio la convenzione internazionale ingegnerebbe difficoltà di competenze non soltanto tra Italia e Francia ma anche fra ministeri tenuti a sopportare l’onere".



Numerosi studi e proposte da parte di regione, provincia, comunità montana, comuni e enti vari si susseguirono già dal 1980 chiedendo sostanzialmente due cose: più treni ed elettrificazione. Qualcosa effettivamente migliorò, come la prima direttiva Europea del 1991 che imponeva la separazione tra gestore dell’ infrastruttura e del trasporto. L’ Italia, per prima, nel 1999 applicò la normativa e, nel tempo, vennero create RFI (rete ferroviaria Italiana) e Trenitalia, che a sua volta si scisse in varie attività per quanto riguarda il trasporto regionale.



I francesi furono obbligati anche loro a fare una separazione di fatto contabile mantenendo però unita l’azienda. Con questo peggiorarono ulteriormente i rapporti tra le due società ferroviarie, anche perché cambiando le regole la vecchia convenzione era superata, di fatto.



Intanto le condizioni del tracciato nel territorio francese peggioravano costantemente, come per le strade anche per le ferrovie ogni 25-30 anni occorre rinnovare l’armamento. Le FS lo fecero nel tratto Olivetta-Ventimiglia nei primi anni duemila e nel tratto Cuneo- Limone nel 2005, mentre nel pezzo intermedio solo piccoli interventi a seguito di frane. Quindi vennero istituiti da prima dei rallentamenti e poi ridotta la velocità a 40 km-h.



Quando poi il trasporto regionale passò sotto alla competenza delle regioni la linea finì al Piemonte mentre avrebbe dovuto essere considerata almeno di interesse nazionale (se non internazionale), perché è vero che collega due città italiane, ma passa per 45 km in Francia: non si vede il motivo in base al quale i piemontesi dovrebbero finanziare il trasporto ai francesi.



In Francia, ad esempio, in seguito alla regionalizzazione alcuni collegamenti tra varie regioni sono d'interesse nazionale, e pertanto finanziate dallo stato anche se poi gestite dagli enti territoriali.



L’allora amministratore di FS Moretti ruppe poi la convenzione Artesia con la SNCF per gestire i collegamenti via Modane e dichiarò che la linea era da chiudere per i costi eccessivi. La logica di gestire i servizi come aziende (si pensi alla sanità) fregandosene dell’impatto sociale ma guardando solo ai bilanci si è dimostrata errata. I rapporti quindi degradarono ancora sino ad arrivare a sole due corse giornaliere.



Non ricordo a quante riunioni e dibattiti ho partecipato, quanti ulteriori studi e tesi di laurea ho visto, cito solo l’annuale incontro Italia-Francia del 2013 in cui il presidente Hollande e il primo ministro Letta (attuale segretario del PD ) dichiararono che la linea sarebbe stata potenziata e valorizzata (con parole entusiaste di onorevoli tuttora in carica ). Nel 1999, in occasione del ventennale, venne finanziato un progetto “Interreg” per fare conoscere la linea per 760 milioni di lire. Tra le altre iniziative, fu istituito un “ Tenda pass” cioè un biglietto giornaliero (a lire 18000) o pluri-giornaliero che consentiva libera circolazione su tutti i treni della linea. Tuttavia non venne coinvolta la tratta Breil-Nice, depotenziando le possibilità così come anche la parte ligure della linea interessata marginalmente alle varie proposte.



Per completare il discorso occorre dire, a parte alcuni inverni degli anni ottanta in cui fu istituito un treno Nice-Limone per sciatori nei festivi, i francesi crearono il treno delle meraviglie con tanto di guida da Nice a Tende . Quindi ognuno andava per proprio conto anche con gli orari senza collaborazione. Ritorniamo sulle varie direttive europee riguardanti il trasporto ferroviario. Tutte queste regole avevano come scopo di favorire la concorrenza per aumentare il traffico su rotaia.



Quindi ora un impresa di trasporto (es. Trenitalia) deve corrispondere al gestore dell’ infrastruttura (es. RFI) un pedaggio per usufruire della rete che varia da linea a linea, nel caso nostro dovrebbe anche passare dal gestore francese (SNCF rèseau).



Il trasporto ferroviario non è uguale a quello aereo, navale o stradale in quanto necessita di una stretta collaborazione tra i vari enti. Se voglio fare circolare un treno con determinate prestazioni ho bisogno di una linea che me lo consenta, altrimenti il viaggio risulterà problematico. Questo è il caso evidente sulla nostra ferrovia senza considerare il prima e il dopo cioè le stazioni che devono avere standard minimi di accoglienza.



Le normative seguenti (sino ad ora 4) hanno aperto i mercati nazionali prima al traffico merci, poi a quello viaggiatori e infine prevedono, per il trasporto regionale, che l’ente preposto affidi il servizio mediante gara mentre precedentemente poteva assegnarlo direttamente ad una impresa. Chiariamo però un concetto: mentre sulle linee di interesse nazionale (o internazionale) qualsiasi impresa può liberamente effettuare treni (vedi in Italia sulle linee AV e non solo con le freccie e italo) per il traffico regionale sarà sempre solo l’impresa affidataria a svolgere il servizio.



Tuttavia la concorrenza non è obbligatoria, si possono sempre fare accordi tra imprese (ad esempio tra SNCF e DB tra Francia e Germania) oppure come in Alto Adige dove convivono treni di Trenitalia con quelli della SAD. Dopo che la SNCF entrò nel capitale di NTV ( nuovo trasporto viaggiatori cioè Italo ) i rapporti con le FS peggiorarono sino a farsi una concorrenza sul mercato. Difatti ora Trenitalia è entrata in Francia sulla linea Lione-Parigi e pertanto pare problematico riprendere rapporti di collaborazione.



Occorre avere presente questi fattori quando si parla di Cuneo-Nizza: niente è impossibile ma ci vuole innanzi tutto una volontà politica.



Prima dell’alluvione di ottobre 2020 esisteva solo un collegaamento tra Tende e Nice mentre il dipartimento delle "Alpes Maritimes" aveva istituito corse in bus tra Tende e Menton meno care che il treno. Evidente e innegabile che alla SNCF del tratto Breil-Tende sia sempre interessato poco, certo sono state costrette ad effettuare lavori urgenti per garantire un minimo di trasporto vista la mancanza della strada, resta da vedere se quando questa sarà ripristinata ci sarà ancora spazio per la ferrovia.



Viceversa per quanto concerne la Breil-Nice sono stati fatti dei lavori e altri importanti sono in programma in base al contratto di programma stato-regione (organismo francese). Tant'è che, in un recente consiglio municipale a Breil, il consigliere Michel Braun (anche presidente dell’ eco-musee des merveilles e delle editions du cabri) ha dichiarato che la linea sarà chiusa nel 2023-24 per 12-18 mesi per un rifacimento; ha altresì detto che la regione PACA (attuale Sud de France) prevede una sistemazione sino al confine italiano di qua al 2030.



Concludendo questo sintetico quadro basato su documenti e riscontri oggettivi risulta evidente che la strada è lunga ma mai iniziata se non con vaghi impegni di parole che non costano nulla.



Se anche, come tanti sostenevano, era giusto che fosse l’Italia ad accollarsi i costi visto che aveva perso la guerra questi "presunti" danni sono stati largamente ripagati garantendo agli abitanti della Roja un servizio eccellente per anni praticamente gratis. Ora occorrono impegni diversi ed equi, le ultime proposte francesi parlavano di un 50% per il tratto Breil-Tende (evidentemente Vievola non risulta in Francia) quindi se ne dedurrebbe Tende-Limone e Breil-Olivetta a totale carico nostro. In ogni caso si parla dell’infrastruttura, ma poi c’è la gestione completamente da rivedere anche alla luce delle nuove normative europee di sicurezza; è quindi necessario avere un quadro aggiornato degli interventi necessari e dei costi per ritornare ai livelli del 1979.



Chiaro che se si pensa poi quali treni circoleranno e qui sarebbe logico avere materiali comuni) bisogna ipotizzare altri interventi.



Infine alcune considerazioni sulla valenza della linea.



Numerosi studi ma soprattutto anni di esercizio hanno constatato un uso bistagionale notevole per i collegamenti diretti da Torino al mare con poche fermate. Il bacino di utenza delle valli Vermenagna e Roja (sia francese che italiana) è ristretto, con un pendolarismo sempre più scarso (parliamo di uso giornaliero per lavoro o studio). Anche eventuali collegamenti ad ampio raggio (tipo Svizzera-Nice) erano occasionali o stagionali. Tuttavia nonostante tutti abbiano sempre sottolineato la valenza turistica, non si è mai arrivati ad una visione complessiva.



Le due linee europee patrimonio Unesco sono il Bernina e il Semmering (Austria), in questi casi risulta la linea la vera attrattiva che vale il viaggio, indipendentemente dalle località toccate, che pure hanno la loro importanza. Il viaggiatore rimane affascinato dal paesaggio geografico-storico del tracciato e la percorre come scopo del viaggio e non solo come mezzo per andare tra due località.



Spero di avere fatto capire quali siano gli attori in gioco, prima la linea e poi i treni, prendersela continuativamente con la regione Piemonte (che pure non brilla per interesse verso le ferrovie e che innanzitutto dovrebbe ripristinare i treni sulle linee piemontesi) non ha senso. Certo nell’immediato si può ipotizzare qualche collegamento in più (con i limiti attuali), manifestare a favore della linea è sicuramente encomiabile (chi non vorrebbe servizi migliori?), ma non sposta i termini del problema.



I servizi si devono anche pagare il giusto. Un ruolo importante possono e devono svolgerlo le regioni interessate, sia come stimolo verso i rispettivi stati e l’Europa, sia con interventi diretti.

Grazie,

Mauro Tosello