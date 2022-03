Alba manifesta per la pace: da domani presidio permanente di fronte al palazzo municipale

Tutti i gruppi consiliari della Città di Alba, col sostegno di Anpi, del gruppo delle Donne in Nero contro la guerra e la preziosa collaborazione dell'Ufficio della Pace, stanno organizzando un presidio permanente per la pace e il cessate il fuoco in Ucraina.



A partire da domani, venerdì 11 marzo, tutti i giorni dalle 17.30 alle 18.30, sarà possibile partecipare al presidio che si terrà sotto il palazzo comunale, in piazza Risorgimento (piazza del Duomo). Attraverso un "doodle" ci si potrà prenotare e aderire all'iniziativa che è aperta a tutte e tutti coloro che condividono il chiaro messaggio "no alla guerra, sì al cessate il fuoco".



"Invitiamo tutte le forze sociali ad aderire a questa proposta", è l’appello dei promotori, dai quali arrivano anche le indicazioni operative per partecipare.

Tramite questo Doodle ( https://doodle.com/meeting/participate/id/Rb4DxEVb , aprire: “mostra i dettagli dell'incontro) sarà possibile dare la disponibilità per prende parte al presidio. C’è la possibilità di segnare al massimo 4 persone, ma nulla vieta di essere un numero maggiore. Il materiale (bandiera della pace e alcuni cartelli messi a disposizione dalle Donne in Nero) per allestire il banchetto si troverà al piano terreno dell'ingresso di piazzetta Chiodi (la piazzetta tra il Municipio e l'Ufficio Turistico). Una volta finito il presidio si riporrà il materiale dove lo si è preso. In caso di chiusura della porta di Piazzetta Chiodi bisogna chiamare i vigili al numero 017333664 (in caso non rispondano richiamare).

Per qualsiasi informazione inviare una mail a f.tripaldi@comune.alba.cn.it.