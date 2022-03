L’Anpi della Granda rinnova i suoi vertici: oggi a Fossano la scelta del presidente

Si è svolto sabato 5 marzo, presso l'auditorium "Giovanni Battista Borelli" di Boves, il congresso dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia della provincia di Cuneo, in vista del 17° congresso nazionale "Va dove ti porta la Costituzione", che si terrà a Riccione dal 24 al 27 marzo prossimo.

Dei cinquantaquattro delegati delle dodici sezioni della Granda, erano presenti quarantotto membri.

Presidente dell'Assemblea è stato eletto Livio Tesio, della sezione di Racconigi. Vicepresidente Renata Minghini, della sezione di Cuneo, mentre Maddalena Forneris (Borgo San Dalmasso) ed Enrica Giordano (Boves) sono state elette scrutatrici.

Era altresì presente, come da statuto, per il Comitato nazionale, il delegato Claudio Maderloni.

All'avvio del congresso hanno portato i saluti ad Anpi il 98enne Natale Macario, ultimo partigiano bovesano superstite, il sindaco di Boves Maurizio Paoletti, l'onorevole Chiara Gribaudo, il segretario regionale di Rifondazione Comunista Fabio Panero e Marina Isu per il Comune di Bra, oltre ai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, della Provincia e della Prefettura.

A conclusione degli interventi degli iscritti, e della discussione sul documento nazionale, riguardo al quale sono stati votati una proposta di emendamento e tre ordini del giorno, si è proceduto alla votazione per l'elezione dei ventiquattro componenti del Comitato provinciale e dei quattro delegati al congresso nazionale.

Al comitato provinciale sono risultati eletti: Michele Cauda, Claudio Gallizio, Enzo Demaria, Maddalena Forneris, Giovanni Barale, Enrica Giordano, Barbara Brunetto, Rosita Oreglia, Ughetta Biancotto (presidente provinciale uscente), Aniello Fierro, Alessandro Mandrile, Luigi Scaglione, Luisa Mellano, Stefano Casarino, Daniela Oggerino, Pierfranco Occelli, Anna Toselli, Giorgio Rossi, Paolo Allemano, Silvia Olivero, Livio Berardo, Dario Pairano, Andrea Silvestro e Rosa Pesa.

I delegati al congresso nazionale sono invece Claudio Gallizio e Maddalena Forneris (effettivi), insieme a Andrea Silvestro e Daniela Oggerino (supplenti).

A seguito della scelta dei membri del comitato provinciale, essi avrebbero dovuto eleggere il nuovo presidente provinciale, ma tale scelta è stata spostata a successiva seduta, che si terrà giovedì 10 marzo a Fossano.



Il presidente pro tempore dell'assemblea, Livio Tesio: "Ho volentieri accettato di tenere le fila in questo passaggio ai nuovi organi provinciali. La rete Anpi della nostra provincia è vivace e molto attiva.

Non è stato possibile procedere immediatamente alla definizione, in seno al nuovo comitato provinciale, del presidente. Per questo ho ritenuto di riconvocare a stretto giro, e in un luogo baricentrico come Fossano, il consesso.

Sui nomi probabili per la presidenza ci sono diverse proposte, a mio avviso tutte di elevato valore e tutte meritevoli di interesse.

Giovedì sarà una lunga e discussa, ma sicuramente proficua, seduta. Mai come oggi una associazione forte e unita è utile".