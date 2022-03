Decine di bambini con vomito e dissenteria nelle scuole di Borgo San Dalmazzo e Roccavione

Una notte infernale per tante famiglie di Borgo San Dalmazzo e Roccavione, quella appena trascorsa. Passata praticamente in bianco.

Tanti i bambini colpiti da mal di pancia, vomito e dissenteria: sarebbero tre le classi coinvolte alla primaria Don Roaschiodekl comprensivo Grandis di Borgo San Dalmazzo, pochi quelli che si sono salvati, soprattutto nelle classi quinte. Chat bollenti, di mamme che si informano reciprocamente sulla situazione dei propri figli. Alcuni sarebbero andati in Pronto Soccorso e altri, come ci spiega uno dei genitori coinvolti, andranno probabilmente nelle prossime ore, visto che i sintomi non passano.

Casi vengono segnalati anche alla Primaria di Chiesa Nuova e alla scuola materna di Roccavione. Ci hanno scritto di alcuni casi anche alla primaria di San Rocco di Bernezzo.

Che sia un'intossicazione alimentare, come sostengono molti genitori? O una gastroenterite virale, che circolerebbe in modo piuttosto diffuso e aggressivo da un paio di settimane, soprattutto tra i bambini?

Come conferma il sindaco di Borgo, Gian Paolo Beretta, si faranno tutte le indagini necessarie, a partire da quelle interne alla ditta che fornisce i pasti alle scuole.

L'Asl - nel momento in cui abbiamo cercato riscontro, verso le 9 di oggi 10 marzo - ha informato di non aver ricevuto segnalazioni ufficiali; in particolare non sono arrivate al SIAN (Servizio igiene alimentare e nutrizione) né al SISP (Ufficio Igiene e Sanità Pubblica), come confermato dai rispettivi dirigenti.

Si stanno comunque attivando tutti i canali di indagine e verifica, per accertare l'origine dei violenti sintomi che hanno colpito intere classi.

La scuola ha invece comunicato alle famiglie - una mezz'ora fa, quindi attorno alle 10.30 - che è stata inviata segnalazione agli organi competenti; in particolare è stato avvisato il Comune, il quale ha predisposto insieme alla ditta che fornisce i pasti l'analisi di laboratorio per il cibo servito nella giornata di ieri in mensa (pasta al pomodoro, frittata e piselli, a quanto si apprende).