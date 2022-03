"Filiere agricole per la qualità e la sostenibilità" domani al centro di un webinar di Confcooperative

Nuovo appuntamento con la rassegna organizzata da Confcooperative Piemonte all’interno del Bando Fami Buona Terra (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione), che vede capofila la Regione Piemonte e di cui Confcooperative è partner.

Il prossimo incontro, dedicato alle "Filiere agricole per la qualità e la sostenibilità", è in programma per domani v enerdì 11 marzo alle ore 11

Interverranno Cristiana Peano, dell' Università di Torino Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari e Luca Raffaele, direttore generale di NeXt Nuova Economia per Tutti eCEO & Founder di Gioosto.com



Il seminario sarà inoltre arricchito dalle esperienze di Cooperatori ed imprenditori agricoli: Renato Chiadò Puli - Gruppo CAPAC, Roberto Morello - Piemonte Latte, Bruno Sacchi - Joinfruit

Modera Maurizio Bergia, Confcooperative Piemonte - Portavoce Forum Agr. sociale Piemonte.

Anche in considerazione della situazione pandemica, l’incontro sarà unicamente on line.

La partecipazione è libera, previa iscrizione qui: ISCRIZIONI

Invieremo successivamente il link per l’accesso al seminario in Zoom

Sul canale YouTube di Confcooperative Piemonte potete trovare le registrazioni dei seminari precedenti: https://youtu.be/z0vFLAozTuY