I bambini di San Michele Mondovì uniti per la pace

“Sopra la testa dei bambini solo palloncini!”.

Così recita un cartellone tra quelli che, ieri, stretti nelle manine dei bimbi della Scuola dell'Infanzia di San Michele Mondovì, hanno sfilato fino alla piazzetta del Municipio. Per mano, i colori e le letterine della PACE sul capo e sul petto, sugli striscioni; voci che cantano di amicizia, rispetto, amore tra i popoli... Sguardi colmi di entusiasmo perché questi bambini sanno per quale ragione abbiamo dipinto cartelloni, preparato palloncini... Lo sanno perché sono informati, curiosi e perché grazie alle loro famiglie ed alle loro insegnanti, con la delicatezza che è d'obbligo usare in queste circostanze, loro hanno capito che potrebbe essere una goccia nel mare ma che il canto, il grido di ciascuno di noi, se unito a quello dell'altro, se cantato tenendosi per mano può diventare magico, meraviglioso e forte. E così è stato! Sindaco, Vicesindaco, Assessore, altri Rappresentanti dell'Amministrazione Comunale di San Michele, Don Marco, familiari e passanti, tutti hanno partecipato, come sempre nel rispetto delle normative anti Covid, alla nostra festa, perché è festa vedere bambini che agitano i tamburelli, i palloncini, che battono le mani al ritmo di “Give peace a chance”, che gridano il loro desiderio di pace. Due palloncini sono stati liberati nel cielo, ciascuno dei quali porta con sé un messaggio di PACE: sarebbe bello se arrivassero a destinazione... Sarebbe bello se i “grandi” della terra potessero davvero imparare dai bambini... Nel nostro piccolo, possiamo solo aiutare gli “adulti di domani” a maturare pensieri di PACE, AMICIZIA, ACCOGLIENZA e RISPETTO.

Per questo i nostri bambini erano lì, oggi, per far sentire il loro, il nostro pensiero: NO ALLA GUERRA! PALLONCINI, NO FUCILI! Sì ad un mondo di pace perché, come dice la canzone di Ameli, “I draw my life... Io disegno la mia vita, quando il mondo è violento un futuro non ha...”

Un GRAZIE di cuore al Sindaco e a Don Marco che sempre partecipano alle nostre iniziative e che ogni volta spendono parole di gratitudine e stima nei confronti di noi insegnanti, ma è facile e naturale organizzare queste ed altre proposte quando si ha la fortuna ed il privilegio di lavorare in una realtà come quella di San Michele, dove quotidianamente ci sentiamo supportate dal calore e dall'abbraccio delle famiglie, dalla collaborazione degli Enti presenti sul territorio e dove l'entusiasmo e la spontaneità dei bambini sono il nostro motore. Grazie a tutti, dunque. E diamo una possibilità alla PACE!