L'Istituto Alberghiero "Giolitti" di Mondovì accoglie una studentessa ucraina

E' stata accolta calorosamente dai suoi nuovi compagni di scuola, l'allieva 15enne proveniente dall'Ucraina, che sogna di fare la cuoca.

Arrivata negli scorsi giorni nel monrealese, la ragazza oggi, giovedì 10 marzo, è stata inserita in una classe seconda dell'Istituto Alberghiero "Giolitti" di Mondovì.

L'allieva è stata accompagnata dalla signora Julia, interprete residente nel monregalese che si è offerta volontariamente di assisterla nelle prime mattinate di scuola, mentre stanno arrivando indicazioni per mediatori linguistici che il Ministero metterà a disposizione, perché Mariya (nome di fantasia) non parla né inglese né italiano, ma solo ucraino e russo.

“La sua giovane età e il fresco entusiasmo che la caratterizzano la aiuteranno a imparare velocemente, aiutata anche dai suoi compagni e dai docenti, che l’hanno accolta con calore pronunciando essi stessi alcune frasi nella sua lingua” – spiegano dalla scuola.

Ad annunciare il suo arrivo, in occasione della lezione tenuta agli studenti da Oscar Farinetti, lo scorso 3 marzo, era stata la dirigente scolastica, Donatella Garello che spiega: "La nostra nuova studentessa proviene da una città quasi ai confini con la Romania ed è giunta in Italia nei giorni scorsi. Appare serena e desiderosa di inserirsi. La sua classe l'ha accolta con calore e la scuola provvederà a dotarla delle divise in uso per i laboratori, così come già si fa con allievi che provengono da situazioni difficili".

La ragazza è qui con la mamma e ha una nonna in un'altra regione italiana; la scuola, che la seguirà nel suo inserimento nel gruppo classe e nel nuovo percorso scolastico, le ha messo anche a disposizione, in comodato, un PC.

Prima di andare in classe, la ragazza è stata accolta nella hall dell’Istituto, dove era appena stata installata la bandiera del suo paese, confezionata e offerta in dono dalla signora Silvia, sarta a Mondovì.

L’istituto alberghiero è da sempre una scuola aperta all’accoglienza di tutti, una comunità composta da decina di nazionalità diverse: nei giorni scorsi, inoltre, è stata accolta anche un'allieva proveniente dal Mali.