Rientra in Italia la spedizione monregalese in soccorso della popolazione ucraina

Sono rientrati in Italia verso le 13 i sei monregalesi volontari dell'operazione solidale "Una goccia nel mare", in favore della popolazione Ucraina colpita dalla guerra.

La spedizione, composta da Piergiorgio "Boba" Bogliaccino, Davide Mazzucco, Massimo Ravera, Mauro Gasco, Roberto Marenchino e Giancarlo Gonella, è partita nella mattinata di martedì 8 marzo da Mondovì e sarà di rientro questa sera nella città del Belvedere, ma prima i due furgoni si divideranno per portare nel milanese e nella zona di Padova alcune delle persone che stanno viaggiando con loro.

Questa mattina i nostri amici hanno raggiunto Klagenfurt, in Austria, e hanno fatto una breve sosta in un McDonald's per fare colazione e sgranchirsi un po'.

Al confine con l'Italia, la Polizia di frontiera ha effettuato i dovuti controlli e i volontari dell'UNHCR Agenzia ONU per i Rifugiati, ha parlato con i cittadini ucraini e poi i mezzi sono ripartiti.