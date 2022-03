Riparte il concorso "Alba in fiore": entro fine maggio le iscrizioni

“Alba in Fiore 2022” è il concorso promosso dalla Ripartizione Opere Pubbliche del Comune di Alba che premia e valorizza i migliori allestimenti floreali di balconi, davanzali, cortili, attività commerciali, giardini e orti, oltre a piatti cucinati e abbelliti con fiori eduli, realizzati da cittadini e istituzioni.

Il bando è pubblicato sul sito: www.comune.alba.cn.it. Il termine ultimo per l’iscrizione è il 31 maggio 2022.

Il montepremi in palio di € 1.000. Al primo classificato di ogni categoria andranno 120 euro, al secondo 80 euro. Le categorie in gara sono le seguenti: singoli partecipanti (balcone, cortile fiorito); attività commerciali (vetrine fiorite); singoli giardini privati; orti urbani pubblici e privati; gourmet “Piatto Fiorito”.

Gli elementi di giudizio per il concorso floreale sono l’abilità nell’inserire armoniosamente i fiori nel contesto del balcone, della facciata fabbricato o del giardino, la scelta di piante che fioriscono comunemente nel nostro clima, l’originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento, la scelta di piante che, per la loro durata della fioritura, possono mantenere più a lungo nel tempo la bellezza del sito.

Gli elementi di giudizio per il concorso gourmet “piatto fiorito” sono la valutazione estetica del piatto, l’appetibilità del piatto, l’originalità nella scelta dei fiori eduli sia come guarnizione che come ingrediente, la sinergia tra il piatto fiorito presentato e l’allestimento floreale del locale.