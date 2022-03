Quell’incrocio pericoloso ai piedi della tangenziale albese: "Da anni il nostro Comune chiede di metterlo in sicurezza"

Giancarlo Avataneo, 67 anni, roddese, storico volontario dell’Asava, deceduto dopo un mese di terapia intensiva in seguito all’incidente stradale nel quale è occorso alla fine di un turno sulle ambulanze su quell’incrocio pericoloso tra la Provinciale 7 e la Provinciale 3 bis-tangenziale in zona Roddi.

Una tragica morte che ha rinfocolato le polemiche e le richieste di intervento per una definitiva messa in sicurezza di un tratto stradale più volte teatro di incidenti gravi.



Da tempo si parla di intervenire per migliorare la viabilità e consentire all’elevato traffico di scorrere con maggiore sicurezza, ma non è chiaro chi dovrà intervenire. Il Comune di Roddi ha segnalato, anche con le passate amministrazioni, la necessità di risolvere questo problema.



Roberto Davico, da alcuni mesi sindaco del centro langarolo, è dispiaciuto che si debba tornare a parlare di questa strada dopo una simile disgrazia: «Nei vari incontri organizzati con Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e società Autostrada Asti Cuneo Spa, il Comune di Roddi ha sottolineato la condizione di pericolo dell'incrocio tra la SP7 e la SP 3bis (la tangenziale) in considerazione all'elevato traffico che ogni giorno si sviluppa dalla piana albese, e dalla direzione Barolo-Novello».



«È al vaglio una proposta di progetto commissionata dal nostro Comune e che prevede la realizzazione di due rotonde per la messa in sicurezza dello svincolo: una in corrispondenza dell’uscita della tangenziale e una al di sotto del viadotto in direzione Asti. Sono previsti anche interventi di adeguamento di sicurezza e idrogeologici per la presenza del torrente Talloria».



«Oltre a questo – continua il primo cittadino –, l’Amministrazione comunale sta approntando un tavolo per richiedere agli enti competenti l'adozione di provvedimenti urgenti per l'attuazione di soluzioni atte a contenere la condizione di pericolo alla circolazione in quel tratto di strada oggetto di incidenti anche mortali, come quello successo a Giancarlo. Stiamo lavorando per sollecitare un intervento che possa risolvere la questione».



Ora si attendono aggiornamenti sulla data dell'incontro tra Comune ed enti preposti per poter capire come trovare finalmente una soluzione.