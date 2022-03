Arriva il Daspo Willy per i due che aggredirono il titolare di un bar a Boves

Altre due "misure di prevenzione personale" (il cosiddetto "Daspo Willy") sono state emesse dal Questore di Cuneo Alfredo Nicola Parisi, questa volta con riferimento a un fatto verificatosi a Boves lo scorso 21 febbraio .



La locale Divisione Polizia Anticrimine, infatti, dietro apposita proposta redatta dai militari della Compagnia Carabinieri di Borgo San Dalmazzo, ha analizzato l’episodio occorso in quella serata nel pieno centro della cittadina, quando due persone si resero responsabili di un’aggressione nei confronti del titolare di un bar con danneggiamento degli arredi, nonché di minacce e di una azione violenta contro i militari dell’Arma intervenuti, costringendoli peraltro a ricorrere alle cure dei sanitari.



A seguito del provvedimento del Questore, i due personaggi – considerati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica – non potranno avere accesso o stazionare nelle immediate vicinanze di quel locale e a tutti i bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari del comune di Boves, nella zona in cui sono avvenuti i fatti, per un periodo compreso tra 12 e 18 mesi. La pena per loro, in caso di accertata violazione, sarà la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.