La guerra rallenta per un altro weekend la produzione alla Michelin di Ronchi

Sarà ancora un weekend con il freno a mano tirato per lo stabilimento di Ronchi, così come di tutti gli stabilimenti europei Michelin. È l’effetto domino della guerra in corso che vedrà un arresto della produzione in molti dei reparti della fabbrica cuneese che dà lavoro a più di due mila persone.



Manca il nero fumo (detto anche carbon black, derivante dal petrolio, materiale che dà il tipico colore nero agli pneumatici) che arriva per il 70% dalla Russia. E non solo. La guerra coinvolge anche il reparto dei cerchietti Rx, settore dove non è previsto l’utilizzo di questa materia prima.



Nei mesi scorsi era stata confermata della commessa proveniente dallo stabilimento Michelin di Davydovo, vicino a Mosca. Commessa per cui si sarebbero dovuti realizzare a Cuneo 35 mila cerchietti a settimana portando i turni da 18 a 21 nel mese di marzo. Così non sarà: lo stop della produzione delle fabbriche russe marchiate ‘Bibendum’ rallenta anche questo reparto che era stato trasferito da Fossano al capoluogo dopo una lunga vertenza sindacale nel 2016.



Il nuovo fermo coinvolgerà anche questa volta più della metà dei dipendenti. Anche quelli del ‘giornaliero’, che solitamente non operano al sabato e la domenica e che dovranno fermarsi due giorni tra venerdì 11, lunedì 14, giovedì 17 o venerdì 18 marzo.



Sarà attivata la cassa integrazione per tutti i dipendenti interessati da questa scelta aziendale a livello globale. Intanto la prossima settimana verrà aggiornata nuovamente la situazione: si sta cercando un mercato diverso di reperimento di questa materia prima per sbloccare questo ‘impasse’ produttivo con ricadute a livello continentale.