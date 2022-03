L’opportunità del Pnrr: oltre 80 aziende al convegno promosso da Banca di Cherasco

Ieri pomeriggio, mercoledì 9 marzo, nell’Auditorium di Banca di Cherasco si è svolto il convegno “Un nuovo piano per l’Europa e per l’Italia: il Pnrr a supporto di uno sviluppo sostenibile”.



Banca di Cherasco, organizzatore dell’evento, in collaborazione col Gruppo Cassa Centrale e con l’intervento di Warrant Hub e Neosperience Lab, ha ospitato oltre 80 tra imprenditori, industriali del territorio e amministratori comunali.



Dopo il saluto del presidente di Banca di Cherasco, Giovanni Claudio Olivero, si sono alternati i relatori Luigi Duranti, referente Pnrr del Gruppo Cassa Centrale, Cristian Ramaglia, digital & innovation specialist di Warrant Hub, e Luca Lesignoli, ceo di Neoesperience Lab, coordinati dal vicedirettore generale dell’istituto cheraschese, Danilo Rivoira.



“L’evento di ieri è stata un’occasione per condividere l’opportunità data dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con i sindaci, gli imprenditori e i liberi professionisti. Siamo lieti di aver ripreso con gli appuntamenti in presenza, un momento di confronto con il territorio che riteniamo importante. Come Banca di Credito Cooperativo abbiamo la responsabilità di continuare a far crescere il nostro tessuto sociale ed economico, soprattutto oggi, visti i momenti complessi che stiamo vivendo”, dichiara il vicedirettore generale di Banca di Cherasco, Danilo Rivoira.



Luigi Duranti, referente Pnrr del Gruppo Cassa Centrale, spiega: “Il Gruppo Cassa Centrale ha affrontato il tema del Pnrr fin da subito, con una cabina di regia a servizio delle imprese del territorio. Il Pnrr è uno strumento che può dare grande supporto allo sviluppo e al risanamento della realtà imprenditoriale italiana. Il Gruppo, e le banche che ne fanno parte, si pongono quindi come intermediari tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il territorio, mettendo a disposizione la consulenza grazie ad advisor qualificati e offrendo un piano di supporto per la digitalizzazione del sistema pubblico e privato e la transizione ecologica”.