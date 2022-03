Occhiali da vista: come si scelgono

Prima di essere un accessorio, gli occhiali da vista svolgono una funzione tecnica, cioè correggere i difetti visivi. Per correggere un difetto dell’occhio, sono necessari degli occhiali di qualità con delle lenti frutto delle più recenti tecnologie. Scegliere un occhiale piuttosto che un altro però non è però facile come possa sembrare. Ci sono moltissimi modelli che possono rispondere alle proprie esigenze che vanno scelti in base a due fattori: l’estetica e il fattore tecnico, cioè la correzione del difetto.

L’occhiale giusto in base al viso

Caratteristiche quali qualità e design per l’occhiale sono i due parametri che permettono di fare una scelta tra uno e l’altro modello. Spesso e volentieri si parla dal fattore estetico visto che gli occhiali sono naturalmente al centro del viso e lo caratterizzano in maniera predominante. Infatti, un viso può completamente cambiare con un occhiale oppure un altro. Alcuni tratti del volto possono esser ingentiliti con il giusto occhiale. Altri possono essere invece accentuati.

Con il giusto occhiale si può nascondere un difetto estetico del naso, ad esempio, distogliendone l’attenzione. Ci sono diversi consigli per scegliere l’occhiale in base alla forma del viso poiché, ad esempio, una mascella pronunciata potrebbe indurirsi ulteriormente con un occhiale dalla forma rigorosa e squadrata. Sarebbero invece meglio degli occhiali con lenti tonde.

I materiali per l’occhiale di qualità

Se si guarda però l’aspetto tecnico di un occhiale, anche l’uso di determinati materiali fa la differenza. Utilizzando particolari materiali di alta qualità, l’occhiale ne beneficia in termini di durata e resistenza a ogni azione. Spesso il materiale per gli occhiali è l’acetato che è un grande classico. Sebbene oggi esitano anche delle alternative addirittura organici e sostenibili, l’acetato non è stato abbandonato per via delle sue ottime caratteristiche.

Assieme al classico acetato, si utilizza anche il titanio. Solo gli occhiali di grande qualità, oltre che di design, sono realizzati con questo metallo. Tutte le parti metalliche ma anche quelle meccaniche in titanio garantiscono un occhiale di grande pregio che dura e non si rompe a causa dell’usura. Si tratta di aspetti indispensabile per un oggetto come l’occhiale che vien usato tutto il giorno, tolto e indossato più volte per pulire le lenti, ad esempio.

Le lenti da vista per correggere i difetti

Che si tratti di lenti monolocali o bifocali, sono l’altra metà del cielo quando si tratta di occhiali. Dopo essersi preoccupati della forma della montatura, tocca alle lenti. È inutile portare un occhiale se non riesce a correggere i difetti visivi di chi li indossa.

Non bisogna mai dimenticare che l’occhiale non è solo estetica ma è prima di tutto un’esigenza per correggere un difetto visivo. È quindi sbagliato risparmiare sulla qualità delle lenti altrimenti si rischia di vedere male e avere la vista affaticata alla fine della giornata. Le lenti sono realizzate su misura in base al difetto (astigmatismo, miopia, …) e con una correzione necessaria prescritta dall’oculista.