Umberto Grella: "Rigenerazione urbana fondamentale per abbassare consumi energetici"

I fondi stanziati per i progetti dedicati alla rigenerazione urbana per il 2022 ammonteranno a circa 300milioni di euro. Per capire meglio in cosa consista concretamente questo ambito specifico, abbiamo interpellato l’avvocato Umberto Grella che, nonostante una professionalità in apparenza distante dal tema, può essere considerato uno dei massimi esperti del settore nel nostro paese.

In che modo la sua area di competenza si incrocia con il tema della rigenerazione urbana e perché il suo punto di vista è piuttosto privilegiato sull’argomento?

Sono un avvocato amministrativista esperto nei rapporti e nei contenziosi tra cittadino e pubblica amministrazione, con particolare focus sul tema urbanistico, edilizio e del real estate. Ho vissuto esperienze come amministratore pubblico e come project manager di interventi edilizi. Ho anche disegnato progetti urbanistici ed edilizi perché l’architettura è una mia passione. Sono consulente di imprese, professionisti e del Consiglio Nazionale dei Geometri. Insomma, un mix di esperienze particolari che mi consente di affrontare le problematiche della rigenerazione urbana con una visione d’insieme. Una competenza e una specializzazione sperimentata sul campo, anche con il caschetto di cantiere.

Che cosa si intende per “rigenerazione urbana”?

Si tratta di interventi di riconversione del patrimonio edilizio dismesso o vetusto, con lo scopo di elevare la qualità urbana, abbassare i consumi energetici e ridurre lo sprawl (consumo di nuovo suolo vergine). L’intento è nobile, anche se forse un po’ demagogico, perché i costi di bonifica e riconversione delle aree dismesse sono assai elevati e quindi in assenza di condizioni di mercato favorevoli – che sono cicliche e legate anche ai valori immobiliari dello specifico contesto, Milano assorbe meglio queste operazioni di un paesino delle valli bergamasche dove le operazioni andrebbero in perdita – non si possono attivare senza un intervento diretto o indiretto (anche sotto forma di premio fiscale) pubblico. Questa la nuda e cruda verità.

Perché questo tema è così d’attualità, oggi, in Italia?

L’Italia possiede un patrimonio edilizio antiquato, energivoro, in certi casi anche pericolante, si tenga presente che il ciclo di tenuta del calcestruzzo strutturale – comunemente usato in edilizia – non è eterno.

L’Unione Europea ci ha anche costretti ad affrontare il tema, dapprima introducendo l’obbligo di classificazione energetica degli edifici, poi imponendo di costruire nuovi edifici e ristrutturazioni importanti degli edifici esistenti solo in classe A, quindi la classe di minor consumo.

Quali sono le difficoltà, i fattori ostacolanti alla rigenerazione urbana che normalmente si incontrano in Italia?

Il mercato edilizio è ancora in crisi, aggravata dalla recente pandemia. E permangono differenze tra le iniziative in città e quelle in periferia. Nei paesi dell’hinterland delle nostre città, che scontano uno stock di edificato invenduto elevato (realizzato nella fase di febbre immobiliare in essere dal 1995 al 2008 – inizio della crisi - e creata da un colpevole o doloso credito facile), dall’inizio della crisi ad oggi pochissime operazioni di rigenerazione urbana sono state approvate e davvero eseguite. Questo perché i costi – specie per le bonifiche di queste aree dismesse – sono molto elevati. Oppure perché molti di questi beni entrano in procedure fallimentari a volte troppo complesse. Dove manca l’elasticità di immaginare progetti diversi da quelli – fallimentari – che hanno condotto l’immobile a diventare un rudere e si pensa solo in termini ragionieristici. Sul campo ho sperimentato come consulente delle procedure fallimentari alcune iniziative pioneristiche per cambiare approccio ma vi è ancora molto da fare. E probabilmente dovrebbe intervenire il parlamento.