L’Associazione Trattori & Trattoristi alla Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano

20 marzo dalle ore 9 alle 12,30 presso il padiglione Agrimedia della 39° Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola, all’interno dell’area fieristica di Via Alba a Savigliano, l’Associazione Trattori & Trattoristi in collaborazione con la Commissione Nazionale Macchine Agricole e Industriali ASI, organizza il convegno storico-agricolo sull’evoluzione e valorizzazione dei trattori storici con particolare attenzione alle norme vigenti relative al riconoscimento delle macchine agricole d’epoca nell’art. 60 del Codice della Strada. L’evento è rivolto ai rappresentanti e soci di Clubs, di Associazioni e più in generale a tutti gli appassionati di macchine agricole d’epoca e motorismo storico; è necessario confermare la presenza alla segreteria dell’Associazione