“Marzo donna” 2022: presentazioni, teatro e la Passeggiata in rosa

Proseguono le iniziative predisposte dal Comune di Bra e dalla Consulta per le pari opportunità nell’ambito di “Marzo donna” 2022.

Venerdì 18 marzo sono in programma due appuntamenti organizzati dall’associazione Noi come te: alle 20,30 prende avvio da via Cavour la tradizionale “Passeggiata in rosa”, mentre a seguire, alle 21.30, presso il centro polifunzionale “Giovanni Arpino” si terrà la presentazione del libro “Stammi vicino” di Barbara Torta e verrà illustrato il progetto “Benessere a 360°”.

Il giorno successivo, sabato 19 marzo, ci si sposta al Politeama Boglione, dove alle 21 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Articoli per signora”: si tratta della pièce che prende spunto dal lavoro di ricerca di Maria Francesca Chiappe, prima donna capo cronista dell’Unione Sarda: 130 anni di storia femminile attraverso le cronache de L’Unione Sarda riproposti dall’attrice e autrice di origini sarde Elisa Pistis. La serata è organizzata dall’associazione Ichnusa.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito. Per partecipare agli incontri al chiuso è necessario essere dotati di green pass rafforzato e mascherina Ffp2.

Gli eventi di “Marzo donna” proseguiranno fino alla fine del mese. Il calendario completo è consultabile sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni rivolgendosi all’Ufficio cultura e turismo del Comune chiamando lo 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.