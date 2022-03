Tre mesi di appuntamenti in valle Vermenagna con ‘Prossima Fermata: Biblioteca!’

Dopo lo stop forzato del 2021 causa pandemia il progetto ‘Prossima Fermata: Biblioteca!’ ci riprova e offre un ricco calendario di appuntamenti da fine marzo a fine giugno. L’iniziativa del Comune di Robilante, in rete con il Comune di Roccavione e il Comune di Vernante, con il coordinamento di noau | officina culturale, in collaborazione con Associazione culturale Limodoro e Hamelin | Associazione culturale, è realizzata nell’ambito del progetto Interreg Alcotra n. 1818 “Vermenagna-Roya” con il contributo della Fondazione CRC nell’ambito del bando “Cultura da vivere”. Obiettivo del progetto è trasformare la concezione della biblioteca di paese in un luogo aperto e smart per lo scambio di idee, conoscenze, opportunità, innovazione, ma soprattutto interpersonale: nelle biblioteche di Robilante, Roccavione e Vernante, si potrà parlare (non solo sottovoce), immaginare, proporre, condividere.

Dopo la prima fase, che ha proposto il corso di formazione gratuito per adulti (insegnanti, bibliotecari, educatori, appassionati) ‘Costruire giovani lettori’ e una serie di laboratori formativi rivolti ai ragazzi di 12-18 anni, la seconda fase porterà una serie di eventi rivolti alla comunità della valle Vermenagna con proposte per diversi target co-progettate da noau | officina culturale insieme al gruppo di ragazzi della valle nato attorno alla Stazione delle Idee di Robilante, animato dalla Cooperativa Emmanuele. I tredici appuntamenti, tutti a partecipazione gratuita, si svolgeranno presso le biblioteche di Roccavione, Robilante e Vernante e presso la ex confraternita di Santa Croce a Robilante. Incontri rivolti alla fascia quindici-diciotto, laboratori aperti a tutti, laboratori di musica per bambini di quattro e cinque anni e un ciclo di appuntamenti dedicati al quiz interattivo Dr. Why per ragazzi dai quindici anni in su e adulti: il calendario di ‘Prossima Fermata: Biblioteca!’ è davvero per tutti.

Le prime due proposte, entrambe a cura di Elena Sardi, docente e esperta di letteratura per ragazzi, sono rivolte a ragazzi dai quindici ai diciotto anni. Venerdì 25 marzo alle ore 17:00 presso la biblioteca civica ‘Matteo Silvestro’ di Robilante in ‘Ti piace il gioco di squadra?’ sarà protagonista lo sport, metafora di vita. I partecipanti sono invitati a portare il proprio borsone da palestra, della piscina, del calcio, che sarà il punto di partenza per riscrivere da soli, a coppie, a gruppi i fondamentali dello sport e della vita. Venerdì primo aprile la biblioteca civica di Vernante ospiterà un incontro dal titolo ‘Coming Of Age’: alle ore 17:00 oggetti trovati per caso o letti in un libro dai partecipanti prenderanno voce raccontandosi. A loro volta i ragazzi saranno invitati a mettersi in gioco indossando i panni di un personaggio d’inchiostro di un libro. Il trittico di proposte dedicate alla narrativa e allo sport si concluderà venerdì 22 aprile con l’incontro ‘La falsa partenza non esiste’ presso la biblioteca civica di Roccavione, che sarà incentrato su scatti di sfide.

Il programma completo e aggiornato degli incontri del progetto ‘Prossima Fermata: Biblioteca’ è disponibile sul sito www.stazionedelleidee.it e sui canali social (pagina Facebook e account Instagram @StazionelleIdee).