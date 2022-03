Chanel: una vita intera come fattrice

L’Associazione nazionale protezione animali e ambiente - A.N.P.A. Sezione di Alba, Langhe e Roero oggi vi presenta Chanel.



Chanel è un bulldog francese di circa 3 anni.

Chanel è un’ex fattrice: ha trascorso tutta la vita in un piccolo spazio, ha partorito tanti cuccioli che le sono stati portati via appena possibile e venduti, non ha mai ricevuto una carezza o avuto un po’ di affetto. Chanel veniva usata semplicemente ed esclusivamente per sfornare cuccioli. Adesso è arrivato il momento del suo riscatto.

Cerchiamo per lei una famiglia consapevole che abbia la pazienza necessaria per farle superare la sua timidezza e la aiuti a conoscere il mondo che lei non ha mai visto.



Per informazioni e adozioni:

Cesare 335 8129997 - Claudia 3429494758

Pagina Facebook: Anpa Alba Langheroero