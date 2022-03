Abbruciamenti, arrivano le deroghe a Sanfront e Paesana

Arrivano le deroghe e – a Sanfront e Paesana – torna la possibilità di abbruciamento di materiale vegetale.

I sindaci dei due paesi, Emidio Meirone ed Emanuele Vaudano, hanno firmato le rispettive ordinanze che permettono di bruciare cumuli di materiale vegetale, nonostante il divieto in vigore sino a fine del mese.

Come abbiamo avuto modo di illustrare nel dettaglio ieri, la norma volta a limitare le emissioni e salvaguardare la qualità dell’aria, impone che, nei Comuni della zona “Montagna”, siano vietati dal 1 novembre al 31 marzo gli abbruciamenti di materiale vegetale.

Alla normativa, però, possono derogare i sindaci di ogni singolo Comune, per un periodo massimo di 30 giorni, anche non consecutivi.

Proprio come hanno fatto Meirone e Vaudano.

Nei territori comunali di Sanfront e Paesana, dal 10 al 31 marzo, sarà possibile la “combustione di materiale vegetale, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro”.

I sindaci motivano la deroga con una serie di fattori.

Alcuni esempi.

La pratica della combustione, che "rappresenta una tradizionale pratica agricola anche al fine di evitare la propagazione delle fitopatie”. “La combustione controllata di residui vegetali evita la movimentazione sul territorio, anche per lunghissimi tratti di sostanze naturali non pericolose e l’inutile intasamento delle discariche”. “Sul territorio sono presenti molteplici coltivazioni ubicate spesso in terreni impervi ed in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei residui agricoli”.

“La trinciatura della potatura può portare nel medio e lungo periodo a gravi problemi fitosanitari per le piante”. “L’accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost, bordo campo o in prossimità delle scoline, può diventare nel tempo facile pericolo di innesco di incendi soprattutto nei mesi estivi e, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico”.

Alla luce di queste premesse, le Amministrazioni comunali hanno “ritenuto necessario” “garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l’ambiente” e, al tempo stesso, “disciplinare in maniera uniforme sul territorio l’attività di combustione controllata dei residui vegetali”.

Per procedere alla combustione dei residui vegetali, però, ci sono alcune norme da seguire.

Paglia, sfalci e potature ed altro materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso, provenienti dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole devono essere gestiti con metodi che non danneggino l’ambiente e non mettano in pericolo la salute pubblica.

Gli abbruciamenti devono essere effettuati sul luogo di produzione. Durante tutte le fasi dell’attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza: è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci.

La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento. Deve avvenire inoltre ad almeno 20 metri da edifici.

Possono essere bruciati all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno: l’operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide. Nelle aree agricole adiacenti a boschi o a una distanza inferiore a 200 metri da essi, si deve realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento.

In caso di necessità, per procedere alla combustione di quantitativi diversi da quelli indicati, l’attività deve essere preceduta da una comunicazione da inoltrare ai Comune o ai Carabinieri Forestali, almeno 48 ore prima dell’avvio dell’operazione.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Il Comune avrà la facoltà, anche su segnalazione dei Carabinieri Forestali, di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli.

Per chi non osserverà le disposizioni previste fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile, è prevista una sanzione amministrativa da 29 a 500 euro.