Guerra in Ucraina: è partito ieri sera il primo invio di medicinali dalla Farmacia San Martino di Saluzzo

C’è stata una importante risposta saluzzese ma non solo, all’iniziativa benefica di raccolta farmaci per l’Ucraina a cui si è impegnata la farmacia San Martino di Saluzzo, in collaborazione con la Fondazione Specchio dei Tempi de La Stampa e Confartigianato Cuneo Onlus.

Il primo carico di prodotti è stato consegnato ieri sera, a Fossano, ed è partito questa mattina giovedì 10 marzo per Torino, base dell’invio umanitario - informa la titolare Laura Mancardo.

Nello specifico il carico raggiungerà il campo profughi di Siret al nord della Romania, al confine con l’Ucraina, dove ogni giorno arrivano migliaia di persone, soprattutto anziani e bambini.

L’iniziativa di aiuto continuerà nelle prossime settimane e ci saranno altri invii destinati alle popolazioni colpite dalla guerra.

Nella farmacia si ha la possibilità di donare farmaci di prima necessità scegliendo “Kit” diversi appositamente preparati con medicinali e materiale sanitario e di importi diversi.

Si possono donare sia andando in farmacia a Saluzzo, in corso Piemonte 8, o tramite Satispay https://www.satispay.com/app/pay/shops/f289e73c-c7e7-4c84-af6f-1f1894c3715c

O ancora tramite Bonifico Bancario : IBAN: IT33Y0538746770000038008041 Per informazioni: 0175 42242/320 3891983.