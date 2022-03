Rifreddo Landscape Lab, sabato 12 marzo si discute di "Rigenerazione degli spazi di comunità"

Sabato 12 marzo a Rifreddo presso il Laboratorio del paesaggio Montano in strada Provinciale 18 ci sarà un’opportunità di confronto, formazione e sperimentazione sul tema de “La rigenerazione degli spazi di comunità”. La giornata è gratuita e prevederà una mattinata di formazione frontale ed un pomeriggio laboratoriale. Due momenti in cui si tratterà il tema a partire dall’ideazione passando poi alla progettazione per arrivare fino alla gestione. È possibile iscriversi ad entrambi i momenti o uno solo, al seguente link https://forms.gle/xUvTP2sbpqQpg2Gd6 .

La giornata è di particolare interesse per gli amministratori locali e per tutti i giovani ed i cittadini attivi impegnati o potenzialmente interessati a processi di cura dei bei comuni. I formatori sono esperti a livello nazionale ed internazionale ed autori del libro “Riusiamo l’Italia. Da spazi vuoti a start up d’impresa culturale e sociale”.

“Continuano - commenta il vicesindaco Elia Giordanino - gli incontri legati al progetto “Rifreddo Landscape Lab”, legati alla trasformazione dello spazio del laboratorio del paesaggio montano a struttura polivalente per le attività giovanili e di comunità. Invitiamo tutti coloro che sono interessati a partecipare e a farci conoscere il loro punto di vista.”

Per avere maggiori informazioni contattare: Gabriele Pappalardo di “B612 lab” al 347.5308275, Lucrezia Giletta di "Generazioni Monviso" al 351.6949096 oppure Paolo Caraccio di “Generazioni Monviso” al 339.1255873.