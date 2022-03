Saluzzo, salgono a duecento le telecamere della videosorveglianza cittadina

Con gli ultimi “occhi elettronici” installati di recente nell’area camper di via Matteo Olivero, ad oggi sono 200 le videocamere di sorveglianza del Comune di Saluzzo accese e in funzione.

L’Amministrazione comunale sta portando avanti da tempo un programma dedicato per avere le telecamere di sicurezza nelle zone più sensibili del centro abitato e ai varchi di accesso, cioè sulle principali strade che collegano Saluzzo ai Comuni vicini.



Oltre alle apparecchiature appena piazzate nel parcheggio per camper ai piedi della collina, è terminato da qualche settimana l’intervento per potenziare la sorveglianza dell’isola ecologica di via Don Soleri dove, negli anni scorsi, si erano registrati furti.



Intanto, seguendo un cronoprogramma a lotti, prosegue anche l’installazione dei sistemi di sorveglianza sulle vie d’accesso alla città in grado di registrare le immagini e anche di analizzare le targhe dei veicoli in transito. Sono già 8 i “varchi” attrezzati, di cui i due verso Manta in accordo con il Comune vicino.



Tutte le immagini vengono raccolte nella centrale operativa della Polizia locale in municipio, nel rispetto della normativa sulla privacy. Sono analizzate nel caso di segnalazioni di reati o per necessità di indagini.



Delle 200 telecamere oggi in funzione, circa una metà è su strada, mentre l’altra è a servizio degli edifici comunali come le varie sedi del municipio e altri.



«Come emerge dai resoconti puntuali delle forze dell’ordine – dice il sindaco Mauro Calderoni – Saluzzo è e continua a essere una città sicura. Questo avviene anche perché non abbassiamo mai la guardia e cerchiamo sempre di intervenire quando si vengono a creare situazioni critiche. Inoltre, la presenza della videosorveglianza funge da deterrente e aiuta e rende più facile il lavoro di indagine in caso di incursioni di ladri, di rapine o di altri episodi di microcrminalità».