A Dronero una lotteria di Pasqua alla scuola di Oltre Maira

Una divertente lotteria di Pasqua alla quale tutti i cittadini possono partecipare.

Nell’ambito di un bando erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per l'anno scolastico 2021/22, per il plesso di Oltre Maira (scuola dell'infanzia e scuola primaria) dell'Istituto comprensivo di Dronero è stato avviato il progetto “Liberamente creo e cresco”: con il supporto di "Rete del dono", consiste nella realizzazione di un'“aula Montessori" e di un'“aula di attività espressive".

È stata così avviata una raccolta fondi, i cui proventi saranno utilizzati per l’acquisto di arredi e materiali strutturati montessoriani e per l’allestimento di un'aula per la pittura con il metodo Stern.

"La scuola di Oltre Maira è un ambiente multiculturale - spiegano le insegnanti -. Nel metodo Montessori si apprende non attraverso la mediazione della parola ma dai materiali, ed è proprio grazie a questo che si rispettano le necessità e le esigenze di tutti i bimbi.

Gli ambienti di apprendimento e le attività sono progettati ed organizzati in modo da permettere a ciascuno di essere autonomo, attivo ed utile, esprimendo il proprio potenziale".

È possibile partecipare rivolgendosi alla propria rappresentante di classe (se i propri figli sono iscritti in una delle scuole dell’Istituto comprensivo di Dronero è possibile), oppure recandosi nei negozi convenzionati della città di Dronero e dintorni che esporranno la locandina della lotteria.

Con 5 euro sarà possibile ricevere 2 biglietti, utilizzando il qr code che si trova sulla locandina (verrà applicato 1 euro di commissione). Hanno aderito le seguenti attività commerciali: Be Natural, Lo scrigno, Cartolibreria Alice, Cartolibreria Jolly, Cartolibreria Snoopy, Buon per voi, La sarta creativa, Bar alimentari del Paschiero Cartignano, Locanda occitana Ca'Bianca

Infine, si può donare anche per conto proprio, sempre inquadrando il qr code nella locandina della lotteria. Inviando la ricevuta della donazione a scuolainfanziaoltremaira2022@gmail.com si riceveranno i biglietti della lotteria.

L'estrazione della lotteria avverrà il 13 aprile alle ore 18.30 in diretta Facebook sulla pagina 'Istituto comprensivo - Dronero' (https://www.facebook.com/Istituto-Comprensivo-Dronero-109655948204747). I numeri vincenti verranno pubblicati nei negozi convenzionati e su Facebook.

"L’intento di questo progetto - aggiungo le insegnanti - è quello di arricchire l’offerta formativa per i nostri bambini, e per raggiungere l’obiettivo è fondamentale per noi il sostegno delle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo e di tutta la nostra Comunità.

Desideriamo ringraziare fin da ora tutti coloro che stanno collaborando attivamente a questo progetto, in particolare tutte le ditte e gli esercizi commerciali del nostro Territorio che hanno fornito i premi: l’azienda locale che ha fornito le biciclette, le ditte Bramardi e Ghibaudo, Il Bottegone che ha messo a disposizione i premi non ritirati della lotteria di Natale 2021, la Grafiche Associate di Coalova M.t. & c, che ha offerto i blocchetti, e soprattutto tutti coloro che vorranno sostenerci".