Calcio Serie D: Imperia-Saluzzo, si attende il responso ufficiale sul risultato

E' destinato ad essere modificato lo 0-0 di Imperia-Saluzzo, recupero della 19^giornata disputato mercoledì pomeriggio allo Stadio "Nino Ciccione".

Salvo sorprese il Giudice Sportivo assegnerà la vittoria a tavolino alla squadra cuneese che ha deciso di presentare ricorso al termine dei 90 minuti di gioco.

Motivo della contestazione la presenza di un "under" in meno in campo, per l'Imperia, rispetto a quanto previsto dal regolamento, dal 41' del secondo tempo in poi, in seguiti all'espulsione di Caruso.

Una situazione di facile lettura, almeno in apparenza, che non dovrebbe riservare colpi di scena e che dovrebbe risolversi con i tre punti assegnati al Saluzzo. Il responso è previsto per mercoledì prossimo con la pubblicazione del comunicato ufficiale.