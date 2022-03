Volley A2/M: il Vbc Synergy Mondovì sconfitto malamente a Siena per 3-0…per i Galletti la salvezza è sempre più lontana

Gran parte delle speranze di salvezza del Vbc Synergy Mondovì passavano dal match di recupero di questa sera contro la Emma Villas Aubay Siena, fino a oggi terzultima in classifica, per quello che rappresentava un autentico scontro diretto.

I Galletti di coach Denora erano chiamati a una prova di carattere e soprattutto alla vittoria per continuare a credere in una miracolosa scalata in classifica. In Toscana, invece, è arrivata una prestazione scialba e caratterizzata da troppi alti e bassi.

Ne ha approfittato il Siena di Montagnani, che sfruttando l’ottima vena di Panciocco e Onwuelo è riuscita a conquistare una vittoria preziosa in chiave salvezza. Vbc fragile in difesa e a corrente alternata in attacco, dove Arinze Kelvin e Meschiari hanno cercato di tenere a galla i Galletti. Per il Vbc il discorso salvezza è appeso ad un filo sottilissimo.

PRIMO SET: dopo il primo attacco vincente di Arinze Kelvin il Vbc si porta avanti sul 3-2. Si continua a lottare punto a punto con le due squadre in parità sul 7-7. Sul punteggio di 9-8 coach Denora chiama il time-out. Primo importante break per il team toscano, che scappa via sul 13-10. La difesa monregalese è ancora alla ricerca dei giusti equilibri e Siena ne approfitta per andare sul 17-12. I Galletti reagiscono e si avvicinano agli avversari sul 18-16. Nuovo time-out chiesto da Denora sul 19-16. Il muro di Rosso e Panciocco proietta i padroni di casa sul 22-18. Il Vbc resta in scia e sul 23-21 coach Montagnani chiama il time-out. Si rientra in campo e i Galletti trovano la parità anche grazie al muro di Arinze Kelvin. Nuovo time-out per la panchina senese. Scatto finale decisivo della Emma Villas, che con Onwuelo trova il punto del 25-23.

SECONDO SET: equilibrio in avvio con le due squadre sul 2-2. Il Siena accelera e si porta sul 5-2. Mani-out di Meschiari e Galletti a due lunghezze da Siena. Girandola di errori al servizio e toscani che restano avanti sul 16-14. L’attacco del neo entrato Cianciotta viene fermato dal muro dei padroni di casa, che avanzano sul 20-16. Time-out chiesto da coach Denora. I Galletti annullano due set-point, ma al terzo tentativo ci pensa Panciocco a chiudere i conti mettendo a segno il punto del 25-21.

TERZO SET: squadre sul 3-3. Il Siena reinserisce le marce alte e va a condurre sul 9-5. Time-out chiesto da coach Denora sul punteggio di 12-7. I Galletti sembrano già rassegnati e i padroni di casa allungano sul 15-9. Nuovo time-out chiesto dalla panchina monregalese sul 18-10. Primo tempo vincente di Ceban, ma il Siena è abbondantemente avanti sul 22-15. Ace di Panciocco e per la Emma Villas sono addirittura 9 i match-point a disposizione. Alla prima occasione il muro toscano blocca l’attacco di Cianciotta e la gara termina qui, sul punteggio di 25-15.