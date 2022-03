Al via vari lavori: nuovo piazzale a Mussotto, intervento idraulico a Santa Rosalia e nuova pavimentazione in piazza Michele Ferrero

Lavori in corso ad Alba, al Mussotto ed a Santa Rosalia. Il mese di marzo è importante per tre progetti che partiranno nei prossimi giorni. La città verrà ulteriormente abbellita con il rifacimento di piazza Michele Ferrero, iniziando dalla pavimentazione. Un intervento che era stato posticipato di alcuni giorni per l’attesa di un benestare della Sovraintendenza. Ora è tutto pronto per questo primo intervento che anticipa il “pezzo forte” della nuova fontana con tanto di statua dell’artista Valerio Berruti che verrà offerta alla città dalla famiglia Ferrero.

In frazione Mussotto al via i lavori per la realizzazione della piazza davanti al centro sportivo Saglietti, di cui si parla da mesi. Il nuovo spazio servirà anche come parcheggio, così da migliorare la sosta delle vetture degli abitanti della zona e degli esercenti.

A Santa Rosalia lavori in corso per la sistemazione idraulica da migliorare per alcune criticità presenti.