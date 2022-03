Alla residenza Montepulciano di Bra i 103 anni di nonna Anna

Pomeriggio di grande allegria e sincera commozione nella residenza per anziani ‘Montepulciano’ di Bra. La signora Anna Gandino, classe 1919, ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 103 anni di vita e tutti quanti si sono voluti stringere intorno a lei per celebrare come si deve questa ricorrenza davvero importante.



Ospite della struttura dal novembre 2018, nonna Anna è nativa di Bra, ha due figli e diversi nipoti. Ha dedicato la vita alla famiglia contribuendo all’economia familiare con i lavori di sartoria. Seppur con alcune difficoltà dovute alle norme anti-Covid, i festeggiamenti in suo onore hanno costituito una splendida occasione per gioire insieme e a nonna Anna sono arrivati gli auguri più affettuosi.



La residenza ‘Montepulciano’ di Bra può ospitare 69 anziani con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti-letto in Italia e all’estero.