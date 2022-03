Cuneo, San Benigno e il nuovo attraversamento pedonale rialzato: "Finalmente ci ascoltano. Ma non può essere intervento risolutivo"

Sono iniziati i lavori di potenziamento della sicurezza in via dell'Abbazia a San Benigno di Cuneo: la strada - declassata da provinciale a comunale un paio di anni fa - ha visto la scorsa settimana la posa di un nuovo attraversamento pedonale rialzato nel tratto che conduce a piazza dei 13 Martiri.



Via dell'Abbazia è un'arteria storicamente interessata in modo particolare dal traffico - anche pesante - , su cui insistono la chiesa, le scuole, i campi sportivi e diversi negozi. Collega via Villafalletto con via Busca e, nell'attraversarla, molti mezzi superano il limite di 50 km/h. La costruzione di una nuova rotonda sulla Cuneo-Villafalletto ha contribuito a dare una mano nel senso della sicurezza generale del quartiere, ma senza agire in modo specifico su via dell'Abbazia.



L'intervento rientra in quello più ampio che poterà, dall'Altipiano sino a oltregesso e oltrestura, 25 nuovi attraversamenti pedonali rialzati. Ma per il comitato di quartiere locale non è assolutamente risolutivo: "Ringraziamo davvero l'amministrazione comunale, che dopo gli anni di silenzio della Provincia si è presa la briga di realizzare il primo, vero, passo avanti nel senso della sicurezza di via dell'Abbazia - ha detto il presidente Davide Bernardi - ma non può essere questa la soluzione definitiva. Il dosso si poteva realizzare forse in modo migliore; la sua altezza non ci pare così sufficiente da renderlo deterrente estremo della velocità, ma certo è meglio di niente. C'è la possibilità e lo spazio di realizzare altri interventi indispensabili. Auspichiamo che le nostre richieste vengano accolte finalmente nella loro interezza, cosa che si sarebbe potuto fare assieme alla recente ristrutturazione di piazza 13 Martiri".



"Da oltre 20 anni la frazione e il comitato chiedono alle varie amministrazioni una risoluzione della situazione di pericolo legato al traffico - ha aggiunto Bernardi - . Non vogliamo eliminarlo del tutto, anche se pensiamo sia preferibile dirottare fuori da un centro abitato il traffico pesante, ma chiediamo almeno la riduzione del limite della velocità: non si può contare solo sul senso civico degli automobilisti".