L'albese Bosticco è il nuovo presidente dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti

«Il ruolo dei dottori commercialisti è centrale nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, ma è ancor più essenziale per accompagnare le imprese nei meandri di una burocrazia che sempre più spesso rischia di soffocare l’intraprendenza e la creatività dei nostri imprenditori».

Questo il pensiero di Giovanni Bosticco, presidente dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti, al termine delle elezioni del nuovo consiglio dell’Ordine che ricalca la competenza del Tribunale di Asti, e comprende anche Alba, Bra e Carmagnola.



Il neo presidente, già assessore comunale ad Alba (nella prima giunta Marello) e ed ex presidente di Apro Formazione, insediatosi il 4 marzo scorso, ha nominato vicepresidente Giorgio Bertolino, segretario Claudio Chiusano, tesoriere Massimo Giaccone, e consiglieri Giovanni Bertone, Paola Gatto, Corrado Germano, Margherita Luisa Mollo, Mariella Scarzello.

Nella stessa seduta si è insediato anche il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente Angelo Dabbene e di Pierluigi Cetera e Cesare Girello.



Importante novità di queste elezioni è stata l’istituzione Comitato Pari Opportunità, che, tra gli altri compiti avrà anche quello di predisporre il “bilancio di genere”.

Il Comitato è così composto dal presidente Mariella Scarzello, e da Giuseppina Casucci, Elda Maria Clapasson, Roberto Monticone e Elisabetta Moraglio.



E Bosticco conclude: «Il nuovo Consiglio è fortemente motivato per continuare, nel solco tracciato dai precedenti Consiglieri, una importante opera di tutela e formazione degli iscritti e di ausilio nei rapporti tra le autorità pubbliche, i cittadini e le imprese in ambito economico e fiscale. Il primo impegno che attende il Nuovo Consiglio sarà la nomina dei rappresentanti della categoria in seno al Consiglio Nazionale, organo di vertice che, a Roma, contribuisce a determinare gli indirizzi e le scelte dei nostri parlamentari. In accordo con il Coordinamento degli Ordini Piemontesi si è concordato di dare un preciso mandato ai colleghi che “andranno a Roma” affinché si spendano per lo snellimento delle procedure burocratiche in ambito fiscale e previdenziale e per la promozione dell’immagine della categoria dei commercialisti».