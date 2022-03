I prossimi appuntamenti legati alla rassegna "8 marzo è tutto l'anno"

Prosegue la rassegna di appuntamenti, organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo, legati a "8 marzo è tutto l’anno"

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti in programma

VENERDÌ 11 MARZO

Ore 21.00 - Sala San Giovanni – Via Roma n. 4

EMANCIPAZIONE, LIBERTÀ E DIRITTI DELLE DONNE

Letture, testimonianze, musiche e video per dar voce alla liberta delle donne, per riflettere sui loro diritti e la loro faticosa emancipazione con estratti storici e di attualità.

Presenterà la giornalista Daniela Bianco

A cura di Noi4You.

Per informazioni: 3755518066 – 3313791380 - email: noi4you.cn@gmail.com

DOMENICA 13 MARZO

Ore 16.00 - Piazza Virginio

DONNE DI IERI, DI OGGI E DI DOMANI

Maratona di letture femminili per dare voce a tutte le donne del territorio cuneese, riconoscere i loro talenti e condividerne istanze e aspirazioni.

Nel corso dell’evento saranno proposti estratti da L’Anello forte, testimonianze femminili del mondo contadino, una selezione degli scritti presentati nell’ambito di Scrivere Altrove, il concorso rivolto a cittadine italiane, di nuova cittadinanza, migranti e cittadine detenute, e le voci più rappresentative delle donne di montagna che aderiscono a Wecho.

Tutte coloro che vorranno partecipare all’iniziativa condividendo le proprie letture potranno farlo scrivendo a info@nutorevelli.org (oggetto della mail: “8 marzo”).

A seguire vin brulé per tutte le presenti.

A cura di Fondazione Nuto Revelli

LUNEDÌ 14 MARZO

Ore 16.00 - Casa editrice Araba Fenice

Via Momigliano, n. 7

INCONTRARSI

Incontro misto in presenza e online

Presentazione del libro curato da Franca Formento che mette insieme la corrispondenza di una giovane insegnante chierese, Vittoria Savio, che nel 1982 decide di partire per il Perù per un lavoro di sostegno alle donne campesine e la realizzazione di una scuola per l’infanzia in una remota area andina (progetto del 2009) con altre avventure di viaggio, solidarietà, amicizia che hanno come protagoniste principali donne, tenaci, forti, coinvolgenti. Ognuna e una “storia”, ognuna lascia traccia, almeno per un po’, in coloro con cui ha condiviso il tempo della vita.

Con la partecipazione di Eva Maio.

A cura di Amnesty International Cuneo, Centro Studi Sereno Regis di Torino, associazione Servas Italia (Piemonte), associazione “Ascoltiamo le voci che chiamano”

VENERDÌ 18 MARZO

Ore 18.00 - Sala Polivalente CDT - Largo Barale, n. 1

LA SALITA DEI GIGANTI

La saga dei Menabrea: il destino di due donne coraggiose, il sogno di due uomini visionari

È il 1882, un’estate da sogno per la sua secondogenita Eugenia, detta Genia. Carlo le ha concesso di accompagnarlo in una gita iniziatica fra Biella e Gressoney, lungo la mulattiera che lui stesso ha contribuito a realizzare, rompendo l’isolamento millenario della valle. Presa la vetta, le fa assaggiare per la prima volta la birra. Genia non può saperlo, ma è il suo rito di iniziazione. È lei la prescelta. È sulle sue spalle, e su quelle di sua madre, la responsabilità di non disperdere la serie sforzi e successi della famiglia quando Carlo si ammala, neanche quarantenne. Nessuno vuole vendere orzo o comprare birra da una donna, ma le donne walser conoscono l’arte della pazienza e della tenacia: l’hanno imparata nei lunghi inverni in montagna. La Prima guerra mondiale è alle porte, ma Eugenia non è disposta a farsi cogliere impreparata.

Francesco Casolo presenta La salita dei giganti (Feltrinelli) un’appassionante saga familiare, racconto di una stirpe che, partendo dal Monte Rosa, ha saputo costruire un impero: i Menabrea.

Prenotazioni su www.scrittorincitta.it

A cura di Scrittorincitta e Parco Fluviale Gesso e Stura

DOMENICA 20 MARZO

Ore 21.00 - Teatro Toselli

Via Teatro Toselli n. 9

“SOLO LA VITA NELLA VITA MI RIMANE”. SULLE TRACCE DI ZUZANNA GINCZANKA

SPETTACOLO TEATRALE

“Mikołajska 26”, opera di Jarosław Mikołajewski, dedicata a Zuzanna Ginczanka, una tra le più geniali poetesse del ventennio tra le due guerre. Venne arrestata e assassinata pochi giorni prima della liberazione di Cracovia. Il dramma è ispirato ai suoi ultimi istanti di vita. Una donna che, grazie alla propria sensibilità e a una grande forza interiore, riesce a superare la paura del destino ineluttabile che la attende. Reading performativo con videoproiezioni e sonorizzazioni dal vivo.

Drammaturgia: Jaroslaw Mikolajewski

Traduzione: Victoria Musiolek

Disegni: Beata Dudek

Video: Beata Dudek e Davide Capostagno

Musiche: Davide Capostagno

Regia e realizzazione: Mangrova Teatro, in collaborazione con Consolato Generale di Polonia in Milano

A cura degli assessorati alle Pari Opportunità e alla Cultura del Comune di Cuneo.

Ingresso gratuito. È necessario acquisire il biglietto on-line www.comune.cuneo.it/servizi/servizi-online/prevendite-on-line.html

FINO A SABATO 19 MARZO

Sala Polivalente CDT – Largo Barale, n. 1

DONNE “IN MOSTRA”

L’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo presenta la mostra, realizzata dall’Associazione Toponomastica Femminile: “Viaggiatrici”.

Pellegrine, profughe, migranti, circensi… e un racconto corale su molti aspetti dei viaggi e degli spostamenti delle donne che faticano a essere conosciuti e a diventare Storia. È un percorso di ricerca volto a svelare le contraddizioni da sempre presenti dietro all’archetipo femminile dell’immobilita, dietro a “Penelope”. Voci femminili si intrecciano sul tema del viaggio che, metafora della vita, in molti casi è raggiungimento dell’autonomia, appropriazione di spazi a lungo negati; in altri, lo spostamento e dolore, ulteriore negazione di spazio, tempo, identità.

Telefono Donna presenta la mostra: “Per uscire dall’ombra” per ricordare, accanto alle tante conquiste, la situazione di troppe donne nel mondo che vedono ancora violati i loro diritti. Un richiamo al valore della libertà e della dignità della donna.

Con la presenza di Amnesty International-Antenna di Cuneo e Servas Italia

Inaugurazione mostre

lunedì 7 marzo ore 17.00

Orari mostre:

dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30 e 14.30-18.00 - sabato: 15.30-18.30

Possibilità di viste guidate per le scuole su prenotazione contattando il n. 0171-444835-444832

ABBI CURA DI TE

sino all’8 marzo. A cura della Cooperativa sociale Fiordaliso

Raccolta fondi a favore di percorsi di cura e benessere per le donne vittime di violenza accolte nelle strutture di protezione della Cooperativa sociale Fiordaliso. Grazie alla collaborazione con l’artista “A fiSh on a cloud”, verranno messe a disposizione delle stampe in cianotipia, antico metodo di stampa, raffiguranti il fiore dell’Achillea (che ha principi attivi per la cura di ferite, lacerazioni e ulcere) e la scritta “Abbi cura di te”. Ottima alternativa a fiori e mimose da regalare alle donne della nostra vita, consapevoli che il devoluto sarà investito in cure odontoiatriche, percorsi fisioterapici e di osteopatia, percorsi di estetica presso saloni, negozi di parrucchiere convenzionati.

Sarà possibile effettuare donazioni e avere le stampe tramite il link Satispay. Il link per le donazioni sarà disponibile sui social della Cooperativa Fiordaliso (Instagram, Facebook).

Lancio del brano inedito “Bobò” di Duea (duo delle sorelle Cesano) a sostegno della campagna.

Tutte le iniziative sono organizzate in collaborazione con gli assessorati alle Pari Opportunità e alla cultura del Comune di Cuneo e sono ad ingresso libero e gratuito salvo diversa indicazione.

Maggiori informazioni alla pagina: https://www.comune.cuneo.it/pari-opportunita/8-marzo-e-tutto-lanno.html