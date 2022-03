Partecipato l'incontro di prevenzione della Lilt a Priocca

Un incontro interessante sotto il profilo della prevenzione, dove sono state illustrate tutte le tipologie di tumori e sottolineata l'importanza della prevenzione con "Prevenzione Serena" oltre ad accorgimenti quotidiani per uno stile di vita sano. Sono inoltre state illustrate le attività e le iniziative del ambulatorio aperto da poco in strada Santa Barbara nella sede Lilt ad Alba - servito da sei dottoresse dell'ospedale di Verduno - che propone visite preventive per i tumori al seno e all'apparato genitale femminile; servizio di trasporto per chemioterapia e radioterapia; raccolta fondi.