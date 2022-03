Solidarietà: da lunedì 14 marzo, al .MEET di Cuneo, lo "sportello Ucraina"

Il vicesindaco di Cuneo Patrizia Manassero l'aveva già annunciato in consiglio comunale nella serata di martedì 8 marzo, e adesso un comunicato dell'ente ne garantisce l'ufficialità: da lunedì prossimo, 14 marzo, il polo .MEET di via Leutrum - sede del centro della rete antiviolenze, di alcuni uffici comunali e dello sportello antidiscriminazione - ospiterà anche lo "sportello Ucraina".



L'attività - realizzata di concerto con la Prefettura - punta alla creazione di una rete di accoglienza per i profughi ucraini che preveda anche la messa a disposizione di alloggi destinati alla loro ospitalità. Lo sportello offrirà tutte le informazioni necessarie rispetto le pratiche burocratiche, le procedure di carattere sanitario e quelle relative ai bisogni di accoglienza da parte delle persone provenienti dall’Ucraina oltre fornire indicazioni a tutte le famiglie e soggetti accoglienti.



Oltre la consulenza, lo sportello in raccordo con Prefettura e Questura e in stretta collaborazione con il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, ASL CN1, Caritas diocesana e parrocchiali, Croce Rossa Italiana, Associazione San Vincenzo de’ Paoli, Cooperative Sociali e altri soggetti del privato sociale, garantirà l’incontro tra il bisogno di accoglienza e l’offerta ad ospitare, il supporto per le pratiche amministrative e legali, il supporto sanitario, l’accompagnamento sociale in caso di presenza di minori o anziani, corsi di base di lingua italiana, eventuale successivo inserimento a scuola dei minori.



Contestualmente, sono stati ampliati gli orari del polo: lunedì 9.30-12/15.30-17.30, martedì 9.30-12/15.30-18, mercoledì 9.30-12/16-18.30, giovedì 15.30-18 e venerdì 9.30-12.



E’ possibile contattare lo sportello al numero 0171444547 e all'indirizzo mail polo.meet@comune.cuneo.it.