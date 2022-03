Un cartello al supermercato MD di Saluzzo invita a razionare gli acquisti di olio di semi

Ha destato un po' di incredulità tra i clienti la comunicazione affissa alla cassa del supermercato MD di Saluzzo, uno dei più importanti player della grande distribuzione italiana.

Informa che "a fronte della grave situazione internazionale, per garantire continuità di rifornimento, si potranno acquistare max 2 pezzi totale di tutti gli oli di semi".

La disposizione - come viene precisato al numero verde della catena commerciale che conta 820 punti vendita in Italia - è legata ai problemi di approvvigionamento dei prodotti. Una situazione legata all’aumento del costo carburante: una delle conseguenze del conflitto Russia-Ucraina, che sta decretando lo stop al trasporto su gomma (il mezzo di consegna della merci nell’85% del settore) con manifestazioni annunciate da sabato 19 marzo in tutta Italia.