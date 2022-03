Confartigianato Cuneo ripropone le Passeggiate Gourmet... in bicicletta [VIDEO]

Con l'arrivo della bella stagione, torneranno le “Passeggiate Gourmet” di Confartigianato Imprese Cuneo, con la novità che saranno proposte in bicicletta. L'annuncio è stato fatto ieri sera dal presidente regionale Giorgio Felici, nel corso della conferenza stampa di presentazione di “Un Borgo di Cioccolato”.

“Le nostre Passeggiate Gourmet sono nate per dare ai Creatori di Eccellenza questa dinamicità e questa voglia di uscire e camminare in natura. Diamo la possibilità di fare percorsi belli, interessanti e stimolanti a contatto con la natura, coinvolgendo anche il nostro comparto di biciclette. Abbiamo artigiani bravissimi in questo settore. QuinDi amplieremo un pochino il raggio di azione. Che siano in bici o a piedi sono un modo di onorare la nostra terra che è bellissima e ci dà opportunità incredibili di stare insieme per promuovere i nostri prodotti in modo simpatico e dinamico”, ha dichiarato Felici.