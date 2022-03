Quattro feriti nello scontro tra due auto in via Don Orione a Bra

Quattro feriti tra i quali due bambini: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Don Orione a Bra, all’incrocio con Strada Vecchia Torino, dove si sono scontrate una Fiat Punto Evo e una Citroen C4.

A seguito dell’urto, molto violento, entrambe le auto sono finite l’una contro un palo dell’Enel e l’altra contro un palo della illuminazione pubblica.

I feriti, di cui due bambini di 5 e 10 anni, sono stati trasportati all’ospedale di Verduno. Fortunatamente per loro non si registrano lesioni gravi.

Oltre all’équipe dell’ambulanza del soccorso avanzato sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale di Bra.

Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte degli agenti braidesi; il traffico nella zona ha subito rallentamenti per circa due ore per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della zona.