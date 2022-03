Da Confindustria Cuneo un "Monitor Materie Prime" per le aziende

Improvvisi e inaspettati rialzi dei prezzi delle materie prime e dell’energia, uniti al caro noli internazionali e al difficile reperimento di materiali e componenti, rischiano di limitare l’operatività aziendale. Un pericolo concreto a cui si può rispondere, in prima istanza, acquisendo le competenze per reagire con tempestività e in maniera adeguata. Proprio a tal fine, fungendo da supporto alle imprese nella gestione efficace di acquisti e vendite, Confindustria Cuneo ha ideato il “Monitor Materie Prime”, un servizio personalizzato di consulenza sugli andamenti dei prezzi delle principali commodity.



L’utile strumento messo a disposizione delle aziende sarà presentato martedì 15 marzo alle 14.30 attraverso un webinar gratuito rivolto alle imprese associate che focalizzerà l’attenzione sui materiali e le commodity trattati, fornendo anche esempi pratici.



L’altro aspetto che verrà toccato all’interno dell’incontro sarà il funzionamento delle borse in relazione ai meccanismi di domanda e offerta sui mercati delle materie prime. In ultimo saranno condivise le azioni di contrasto alle variazioni dei prezzi delle commodity, per mitigare le ripercussioni dei rincari.



A intervenire nel corso del webinar saranno Elena Angaramo, responsabile del Centro Studi Confindustria Cuneo, la quale parlerà dei servizi di Confindustria Cuneo riguardo al tema delle materie prime e farà un quadro generale della situazione.



“Il monitor materie prime: strumento di gestione efficace”, invece, sarà il tema al centro dell’intervento a cura di Marco Barbero, senior analyst Kairos Management srl.



Per iscriversi: confindustriacuneo.it/calendario .