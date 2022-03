Trivellato: la concessionaria Mercedes-Benz, smart e AMG a misura di click

I fattori da considerare nella selezione di un’automobile sono molteplici. Visitando Trivellato.it il cliente incontra l’intera offerta della concessionaria aggiornata in tempo reale. Comprende centinaia di veicoli, da Mercedes Classe Aa Classe B, ma anche diversi modelli elettrici della famiglia EQ. Un team di oltre 400 professionisti è pronto a fornire assistenza in ogni fase, dalla selezione al post-vendita. Senza dimenticare i servizi esclusivi, come la possibilità di prenotare la nuova vettura online.

In pochi istanti, l’utente ha l’opportunità di visualizzare nei minimi particolari ogni proposta. Merito è delle dettagliate schede descrittive, che integrano fotografie e tour virtuali. Sul portale, poi, sono state implementate diverse funzioni. Con un click su “Avvisami se cambia il prezzo” si ricevono aggiornamenti riguardo alle novità o promozioni speciali.

Nello stock di Trivellato figurano centinaia di vetture in pronta consegna. SUV spaziosi e accattivanti come Mercedes GLA e Mercedes GLC, le sportive della gamma AMG, ma anche veicoli ibridi ed elettrici. È prevista la possibilità di prenotare online la nuova automobile, a fronte di un accredito di 250 euro (che ovviamente verranno restituiti in caso di ripensamento).

Nell’ambito delle iniziative curate dalla concessionaria troviamo il Progetto Custom Lab. È un servizio concepito per tutti coloro che desiderano viaggiare su una macchina personalizzata. Prevede, infatti, l’allestimento della propria Mercedes AMG con pellicole estetiche, elementi decorativi o cerchi customizzati.

È disponibile anche una selezione di veicoli usati, garantita dal Programma Mercedes-Benz Certified. Pone in atto ben 150 controlli e un chilometraggio certificato. Per chi ancora non fosse convinto dell’acquisto, una soluzione vantaggiosa è rappresentata dall’opzione di noleggio a lungo termine.

Il team dell’azienda è animato da un’autentica passione per il mondo delle quattro ruote. È pronto a fornire consulenze, consigli, ed indirizzare il cliente verso la scelta più adatta. L’assistenza riguarda anche la fase post-vendita, con interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria), l’opportunità di effettuare tagliandi e revisioni o di acquistare parti di ricambio.

La completezza della proposta trova riflesso nelle numerose certificazioni ottenute nel corso di un secolo di attività. Gruppo Trivellato è stato premiato come miglior concessionaria nella Classifica Vendite “Club 1000 Top Performers” di Mercedes-Benz Italia, posizionandosi al primo posto nel CSI Sales, l’indice di soddisfazione del cliente relativo alle vendite.

Il 2022 è l’anno in cui viene celebrato il Centenario Trivellato. “A guidarci è sempre la stessa passione per l’automobile, il viaggio e la libertà”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato Luca Trivellato. Un percorso, inaugurato nel 1922 da Giuseppe Trivellato, segnato dalla voglia di crescere e innovarsi, alimentato dallo spirito lungimirante che ha accompagnato tre generazioni di imprenditori.